Renunció el director ejecutivo del Washington Post, tras centenares de despidos y críticas

Fotografía de archivo de la fachada del edificio del The Washington Post en Washington (EE. UU.). Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes e internacional.

“Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario”, apunta Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense.

Lewis, contratado por Bezos a principios de 2024 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo, subrayó que, durante su mandato, se han tomado “decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post” y permitir “publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día”. Will Lewis llegó al Washington Post tras haber fungido como director ejecutivo del Wall Street Journal durante seis años, antes de eso trabajó en el conglomerado de medio Murdoch en el Reino Unido.

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D’Onofrio, asumirá “con efecto inmediato” el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

“Este es un momento difícil para todos los medios de comunicación, y lamentablemente The Post no es la excepción”, escribió D’Onofrio en un memorando a su personal. “He tenido el privilegio de ayudar a trazar el rumbo tanto de disruptores como de figuras clave de la cultura. Todos enfrentamos dificultades económicas en un panorama industrial cambiante, y supimos afrontar esos momentos. No tengo duda de que juntos lograremos precisamente eso. Es un honor para mí asumir el mando como editor y director ejecutivo interino para guiarnos hacia un futuro sostenible y exitoso, con la fuerza de nuestro periodismo como guía”, escribió. “Espero trabajar codo con codo con todos ustedes para lograrlo”.

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

“El Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos brindan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos indican qué es valioso y dónde enfocarnos”, dijo Bezos en un comunicado publicado tras la lluvia de críticas por la oleada de despidos. “Jeff, junto con [el editor ejecutivo Matt Murray] y [el editor de opinión Adam O’Neal], están posicionados para liderar al Post hacia una nueva etapa emocionante y próspera”.

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.