Una mirada poética sobre lo cotidiano: reseña de “En autobús”, de Laura Xué

Ilustración del libro "En un bus", de Laura Xué. Foto: Laura Xué

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“En el autobús pasan cosas impredecibles.

“Mamá cree que no solo hay que mirar sino observar”.

Durante todo el bachillerato, como muchos jóvenes y adolescentes en Bogotá, hice la ruta entre mi casa y el colegio en un bus, de esos grandes que ya no se ven, o en los colectivos, unas versiones mini en los que viajábamos como latas de sardinas. En esos buses dormía, leía, hasta hacía tareas.

Precisamente, por eso resulta tan conmovedora la lectura de este libro, que habla de la experiencia de transitar la ciudad en este medio de transporte, como su título lo indica: En autobús, de Laura Xué.

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Esta historia narra el viaje de una niña, junto con su mamá, para ir a visitar a una tía a un barrio al otro lado de la ciudad; la niña aguarda, con anhelo y expectativa, con verdadera emoción (como nosotros, quienes leemos), la historia y las sorpresas que le esperan en el recorrido por el cual desfilan paisajes urbanos, personajes diversos y situaciones típicas (desde el señor que se queda medio dormido hasta la señora embarazada a la que se le cede la silla). Un recorrido que siempre es el mismo, pero del que siempre surgen experiencias muy distintas.

Más allá de lo meramente anecdótico y literal, en las ilustraciones de Laura se despliegan dos escenarios que, en la historia, se desarrollan simultáneamente en la ilustración: el interior y el exterior del bus.

En el interior, hay una clara invitación a ver las microhistorias que ocurren por las interacciones entre los personajes que suben y bajan, pero también a imaginar las historias que se ocultan tras el conejo con cara de cansado (¿de trabajar?, ¿de buscar trabajo?), o de la cocodrila de gesto acongojado y lloroso (¿por qué tendrá roto el corazón?), o cualquier otro animal personificado: ¿Quién no ha imaginado un posible relato para otro pasajero (en todos los sentidos de la palabra)? Al final, pareciera que el autobús se convirtiera en metáfora del viaje colectivo, de una comunidad conformada por individuos que coexisten, que comparten y, en muchos casos, se apoyan entre sí.

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Dicha fauna, representada en colores vibrantes por la paleta de Laura, tiene su contraparte en el exterior, que apenas se ve como telón de fondo a través de las ventanas y por el cual se identifican las diferentes realidades de cualquier ciudad colombiana, incluso latinoamericana: los mercados, los parques, las calles, hasta los diferentes tipos de transeúntes que recorren una ciudad que cambia y presenta la variedad de rostros a medida que nos desplazamos por ella, lo que hermana este libro con otros libros álbum como “Línea 135”, de Germano Zullo, ilustrado por Albertine, en los que la experiencia del recorrido sirve como metáfora del viaje, y de la riqueza de la experiencia humana.

Una invitación a detenernos, contemplar y vivir en ese microcosmos que es la ciudad, en esa suerte de Aleph que recoge todo lo que ocurre en nuestra contemporaneidad.

“En autobús” es parte de la colección Aleteos de colibrí, de la joven editorial BookMaster. Esta obra se inscribe en un concepto editorial que busca que los pequeños lectores puedan hablar sobre las emociones difíciles y sean capaces de abordar miradas diversas.