Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Revista Gaceta: un espacio necesario para la democracia

Es el tercer capítulo para esta revista que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como promotor de un periodismo libre de presiones, revivió para abrir diálogos que permitan reflexionar en una sociedad que sigue viendo cómo se extinguen los medios de comunicación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
14 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Gaceta completó en noviembre nueve ediciones impresas. A diario, al menos un texto se publica en su página web.
Gaceta completó en noviembre nueve ediciones impresas. A diario, al menos un texto se publica en su página web.
Foto: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

En 1976, luego en 1989 y la tercera en 2024. La historia no es ideal: hay que jugar con lo que la realidad y sus posibilidades ofrecen, para bien o para mal. Ninguno querrá que un medio de comunicación desaparezca, no solo por el número de personas que perderán sus empleos, sino por el impacto que eso tendrá para una democracia.

En 2024 aparecieron las otras dos vidas de la revista Gaceta. Su propósito: aportar a las discusiones que a la sociedad colombiana necesita tener.

Vínculos relacionados

Hugo Chaparro Valderrama: “Gaceta es un antídoto contra la amnesia”
Las maneras de reconocer el periodismo cultural y la comunicación comunitaria
Colombia, un país narrado: la cultura que se teje con periodismo comunitario

En una conversación en septiembre del año pasado para este diario,...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Revista Gaceta

Gaceta

Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes

Ministerio de Cultura

Daniel Montoya

Catalina Trujillo-Urrego

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.