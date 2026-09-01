Robo al Tesoro de Villena y un collar de reina: la oleada de atracos a museos en Europa

Una fotografía sin fecha, facilitada el 27 de agosto de 2026 por el Museo de Villena, muestra varios objetos que datan de la Edad de Bronce y que forman parte del Tesoro de Villena, en Villena, Alicante, al este de España. Foto: EFE - Museum of Villena HANDOUT

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El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad del Bronce en Europa y que alberga el museo de esta localidad alicantina (este de España), fue robado en días recientes.

Por su parte, el Museo de Artes Aplicadas (MAK) en Viena, ese mismo día, fue víctima de un atraco en el que los ladrones entraron a plena luz del día y se llevaron un collar de diamantes que perteneció a la reina Nazli de Egipto, confeccionado en 1939 en estilo art déco por la joyería parisina Van Cleef & Arpels.

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Según informaron las autoridades españolas, los autores del robo se llevaron gran parte de las piezas que formaban parte de esta colección en cuestión de minutos, lo que provocó que saltaran las alarmas del complejo. En el caso del tesoro medieval, los ladrones dejaron solo tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como tan solo una de las cuatro coronas, que “se les ha caído” a los ladrones, y la arracada (pendientes). Por el momento, se cree que el hurto fue perpetrado por “varias personas con vehículos”.

Por otro lado, en Viena, los atracadores entraron al museo pretendiendo ser visitantes corrientes. El robo se realizó a plena luz del día. Dos hombres no enmascarados, grabados por las cámaras del museo y que habían comprado entradas, “rompieron una vitrina de cristal” con un martillo, antes de “huir con la joya”, precisó la policía austriaca en un comunicado emitido en la madrugada del viernes. Uno de ellos iba armado. El equipo del museo recalcó que la exhibición permanecería cerrada hasta nuevo aviso.

Días antes de ambos robos, que se registraron el 27 de agosto, la Europol había advertido de una nueva generación de hurtos a museos. Estos nuevos crímenes se caracterizan por ser cada vez más violentos. En un nuevo informe, afirmaron que los ladrones están más interesados en apuntar a colecciones de patrimonio cultural, joyería y oro, debido a la “percepción de que las medidas de seguridad de los museos son menos rigurosas que las de las joyerías”.

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“Además, algunos ladrones detenidos en casos recientes parecen coordinar sus acciones de forma improvisada, a menudo reclutados localmente a través de redes sociales y canales de comunicación instantánea, sin vínculos previos entre sí. Esto difiere de la estructura habitual de las redes criminales involucradas en el tráfico de bienes culturales, que normalmente operan en un grupo central organizado en torno a un líder”, añadió el reporte.

En los últimos años se han registrado robos en distintas instituciones. La más notoria sucedió en octubre de 2025, cuando a plena luz del día se robaron varias joyas de la corona que habitaban en el Museo del Louvre. Por otro lado, en enero de 2025 en Países Bajos, una explosión se registró en el Museo de Drents, del que un grupo de ladrones hurtó múltiples artefactos rumanos que estaban en préstamo para una exhibición.