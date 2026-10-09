Rock al Parque, un tour fantasma y otros planes para este puente festivo en Bogotá

Fecha: 10, 11 y 12 de septiembre. Lugar: Parque Simón Bolívar. Entrada: gratuita. Detalles del evento: el festival llega a sus 30 años con más de 60 agrupaciones que se presentarán en cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y BBC. Mon Laferte, Editors, Kraken, Apocalyptica, Pornomotora, Rata Blanca, Burning Witches y Los Tetas serán algunos de los protagonistas de este festival musical. Las puertas abrirán a la 1:00 p. m .

Fecha: 10 de octubre.

Lugar: Calle 69 # 9-48.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la visita guiada por la quinta edición de Pintando el cine, la exposición de arte plástico y visual inspirada en el séptimo arte, ofrece un recorrido para conocer los detalles, texturas, colores e historias que dan vida a esa obra. La cita es a las 4:00 p. m. en la galería Paradigma. La muestra fue organizada por ese espacio en asociación con el Festival de Cine de Bogotá.

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Taller de fotografía

Fecha: 10 de octubre.

Lugar: Centro de Bogotá.

Entrada: COP 38.000 por persona y COP 70.000 por pareja.

Detalles del evento: el colectivo Ciudad sin Brújula ofrece un taller semipersonalizado de fotografía para principiantes y aficionados, dictado por la fotógrafa Stefanía Álvarez. Los asistentes podrán participar con su celular o cámara. Los cupos son limitados. Quienes quieran inscribirse deben contactar al colectivo a través de su cuenta de Instagram.

Tour fantasma

Fecha: 10 de octubre.

Lugar: La Candelaria.

Entrada: COP 40.000.

Detalles del evento: la comunidad de viajeros Acampando ofrece un tour nocturno por los 12 lugares más antiguos de La Candelaria, como la Casa de la Emparedada, la de la Bruja y la Calle del Calvario. Durante el recorrido, llamado “No mires atrás”, un guía contará historias ocultas, mitos y leyendas, acompañadas por actuaciones teatrales en vivo. El tour comienza a las 6:00 p. m. y el punto de encuentro será en la Plazoleta del Rosario.

Le puede interesar

Usaquén oculto

Fecha: 10 de octubre.

Lugar: localidad de Usaquén.

Entrada: COP 30.000.

Detalles del evento: a las 10:30 a. m. arranca un recorrido por el centro histórico de Usaquén para conocer los personajes, relatos y lugares que han marcado la historia de la localidad. El tour, guiado por el politólogo Santiago Quintero Pfeifer, terminará en Casa Usaquén, donde los asistentes recibirán un refrigerio de Vegan Bambú, pastelería artesanal. Para reservar el cupo y conocer el punto de encuentro puede visitar la página de Casa Usaquén.

SOFA 2026

Fecha: 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Lugar: Corferias.

Entrada: desde COP 27.000.

Detalles del evento: la edición número 17 del Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) vuelve a reunir a sus asistentes alrededor de la cultura geek, el cosplay, los videojuegos, el anime, el k-pop y el arte. El domingo, Generación 16 Bit presentará un concierto sinfónico dedicado a la música de los videojuegos. El lunes se realizará la gala final del World Cosplay Summit Colombia. Esta edición tiene como novedad Cinema SOFA, ubicado en el segundo piso del pabellón 6.

“El quinto paso”

Fecha: del 9 al 11 de octubre.

Lugar: salas seleccionadas de Cine Colombia.

Entrada: desde COP 32.000.

Detalles del evento: Jack Lowden comparte escena junto a Martin Freeman en esta nueva obra que será transmitida desde el National Theater Live en Reino Unido. La obra narra la historia de James, quien se convierte en padrino de Luka, un recién llegado en el programa de Alcohólicos Anónimos. Ambos crean un vínculo y construyen una frágil amistad. Pero cuando Luka se acerca al quinto paso, salen a la luz verdades peligrosas que amenazan la confianza de la que depende la recuperación de ambos.

Jornada de observación de aves

Fecha: 10 de octubre.

Lugar: Parque Arqueológico de Usme (Cl. 13B Sur # 3A-48).

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: Usme se une a la celebración del Big Day con un recorrido de monitoreo y registro de aves endémicas y migratorias a través de los diferentes ecosistemas del parque. La actividad se hará entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m.

Teresita Gómez a Colombia

Fecha: 12 de octubre.

Lugar: Teatro Colón (Calle 10 # 5-32).

Entrada: desde COP 28.100.

Detalles del evento: el Teatro Colón celebrará su aniversario 134 con un concierto de la maestra Teresita Gómez. El evento será, además, un tributo a la música colombiana “como herencia viva, memoria compartida y ofrenda para el país”. El concierto lleva el nombre del primer LP de música clásica colombiana que grabó Gómez hace más de cuatro décadas. La cita es a las 5:00 p. m.

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