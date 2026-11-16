La nueva investigación fue encargada a la diputada Silvia Santucci y se abrió luego de que el abogado Stefano Maccioni, quien anteriormente representó a uno de los primos de la víctima, Guido Mazzon, presentara…

La Fiscalía de Roma recientemente abrió una nueva investigación sobre el asesinato del poeta, escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini, quien fue asesinado entre el 1 y 2 de noviembre de 1975 en la región costera de Ostia. Aunque un hombre confesó haberlo asesinado, su muerte continúa envuelta en misterio y con preguntas sin resolver.

La nueva investigación fue encargada a la diputada Silvia Santucci y se abrió luego de que el abogado Stefano Maccioni, quien anteriormente representó a uno de los primos de la víctima, Guido Mazzon, presentara una nueva denuncia que incluiría elementos y testimonios que no se había mostrado previamente.

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"La nueva denuncia, presentada en noviembre de 2025 y posteriormente complementada en mayo de 2026, se basa en nuevas pruebas recabadas por la defensa", declaró Maccioni, según el periódico italiano Il Messaggero. "Confiamos en que la Fiscalía de Roma finalmente pueda brindarnos las respuestas que hemos estado buscando durante demasiados años. Al mismo tiempo, invitamos a todos aquellos que hasta ahora han preferido guardar silencio sobre lo que saben a que se presenten y hablen".

Según informó Maccioni, encontraron un nuevo testigo que podría ser de interés para la Fiscalía, se cree que es un policía jubilado que formó parte de la primera investigación en 1975. Adicionalmente, se estudiarán muestras biológicas que anteriormente no habían sido sometidas al laboratorio.

El único condenado hasta le momento por el homicidio del cineasta es Pino Pelosi, quien falleció en 2017. Según confesó, había conocido a Pasolini en la estación de Termini y se embarcó con el autor hacia Ostia en un automóvil. Según la versión presentada en 1975, Pelosi habría accedido a mantener relaciones sexuales con el escritor, aunque luego se negó y afirmó que Pasolini salió a perseguirlo con un palo de madera. Posteriormente confesó haberlo asesinado en defensa personal y aseguró que había actuado solo. Tras su confesión, Pelosi fue condenado a nueve años de prisión, aunque solo cumplió siete años de esa condena.

Después de haber sido liberado en 1983, Pelosi se mantuvo en silencio hasta el 2005, cuando dio algunas entrevistas en la que su versión cambió y al final se retractó de lo que afirmó en un primer momento. Algunos, como la escritora Oriana Fallaci, dudaron de la veracidad de esas declaraciones. Pelosi, al final, sostuvo que no había actuado solo y que otras personas estuvieron involucradas en el crimen.

Esta no es la primera vez que se reabre la investigación del homicidio de Pasolini. En 2009, se dio la primera reapertura del caso y se descubrieron tres muestras distintas de ADN que no fueron identificadas, esto hizo que la investigación fuera nuevamente cerrada en 2015. Un año más tarde Maccioni solicitó una reapertura del caso para cotejar las muestras, aunque esta petición fue negada en 2023 y el caso desestimado. En 2022 se estableció que Pasolini había sido asesinado mientras iba a recuperar su última película.

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