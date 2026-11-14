Romeo y Julieta y su regreso a la gran pantalla con el ballet (Opinión)

Desde el 14 de noviembre hay una nueva oportunidad de fascinarse con la diciplina del ballet, una forma de danza y una técnica escénica basada en el control absoluto del cuerpo, caracterizada por movimientos fluidos, precisos y coordinados con la música. La historias del amor imposible de Romeo y Julieta y la dualidad de El Lago de los cisnes, hasta la tragedia de La Bayadère y el París medieval de Notre-Dame de Paris llegan a la gran pantalla.

Las coreografías de Rudolf Nureyev y Roland Petit, partituras de Prokófiev, Tchaïkovsky, Minkus y Maurice Jarre; algunas de las principales estrellas del Ballet de la Ópera de París; y el acompañamiento de la Orquesta de la Ópera de París, podrán ser apreciados por la audiencia colombiana.

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El clásico de Shakespeare abrirá la temporada. Esta adaptación encuentra en el ballet una nueva manera de contar una de las historias de amor más conocidas de todos los tiempos, la de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes se enamoran en una Verona dividida por el odio entre sus familias, quedando atrapados entre el deseo, la violencia y un destino decidido desde antes de conocerse.

Creada para el Ballet de la Ópera de París en 1984, la versión de Rudolf Nureyev lleva la música de Prokófiev a una puesta en escena de carácter cinematográfico, donde bailes, duelos y rivalidades juveniles acompañan la transformación de Romeo y Julieta mientras avanzan hacia la adultez y la tragedia.

La producción está protagonizada por Paul Marque como Romeo y Sae Eun Park como Julieta. Francesco Mura, Jérémy-Loup Quer y el cuerpo de baile de la Ópera de París acompañan la obra, con una puesta en escena que dialoga con el público por medio de la sincronía del cuerpo, con movimientos delineados del relevé, la elección del cuerpo para sostenerse sobre las medias puntas o las puntas de los pies, o el arabesque, una posición en la que el bailarín se apoya en una pierna mientras extiende la otra completamente recta hacia atrás, estirando los brazos de forma armoniosa, entre otras.

Esta entrega del Ballet de la Ópera de París sorprende con su coreografía y su equilibrada combinación de las artes escénicas, con bailarines comprometidos, sumados a las escenografías, para que esta tragedia traiga de nuevo una romántica y fatal belleza a los escenarios que nuevamente se visten de gala y que se presentarán en Colombia apenas por dos días.

Romeo y Julieta y el Ballet de la Ópera de París muestran que el arte es fundamental para que la creatividad encuentre su espacio en una sociedad que necesita con urgencia recrear los sentidos, impuestos por la saturación de información, que motiva un sentido crítico que permite apreciar la belleza y cuidarla siempre.

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