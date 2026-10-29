RTVC recupera su nombre: De la Espriella anunció el cambio y denunció corrupción

“Queridos compatriotas, a partir de hoy esta casa vuelve a llamarse RTVC. Me alegra profundamente poder hacer este anuncio aquí, ante ustedes, porque ese nombre pertenece a la historia de los medios públicos…

El sistema de medios públicos de Colombia, que cumple 22 años, cambiará de nombre de nuevo. En un evento convocado para celebrar el aniversario de este medio, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que recuperaría su nombre RTVC, luego de que en abril de este año, durante el gobierno de Gustavo Petro, pasara a llamarse Inravisión.

“Queridos compatriotas, a partir de hoy esta casa vuelve a llamarse RTVC. Me alegra profundamente poder hacer este anuncio aquí, ante ustedes, porque ese nombre pertenece a la historia de los medios públicos de Colombia”, destacó De la Espriella. “Hoy encendemos nuevamente el nombre de RTVC en esta casa y en distintos lugares del país, y quiero que este acto signifique mucho más que iluminar un letrero: debe marcar el comienzo de una nueva y distinta etapa. Bienvenida de nuevo, RTVC; bienvenida, la señal de la patria, porque lo que hizo historia merece volver”.

Publicidad

Durante el evento, el primer mandatario también habló sobre el papel de los medios de comunicación y, como lo hizo durante su visita al Ministerio de las Culturas el pasado 15 de octubre, se refirió al "wokeismo" y a la ideología de género en su discurso. "En la Patria Milagro, los medios del Estado no estarán al servicio del wokismo ni de ninguna agenda que pretenda convertir en la realidad de los colombianos el pensamiento de un grupo determinado. No vamos a permitir que la ideología de género se inocule a nuestros jóvenes y a nuestros niños a través de la televisión pública”, agregó.

Por otro lado, el primer mandatario denunció presuntas irregularidades en contratos de la administración anterior. Se refirió a una revisión de 1.051 contratos por más de COP 100.000 millones que, según De La Espriella, 87 de ellos fueron celebrados entre el 6 y el 7 de agosto.

“El régimen corrupto anterior suscribió 1.051 contratos por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Solo entre el 6 y el 7 de agosto, a pocas horas de que se extinguiera el mandato socialcomunista al que derrotamos, se celebraron 87 contratos”, denunció el mandatario.

Entre esos contratos se encuentra uno por una unidad móvil que habría costado COP 11.294 millones. El presidente afirmó que se encontraron fallas técnicas y otros problemas, por lo que pidió a la Fiscalía y a otros organismos de control que revisaran el caso.

“El gerente anterior (Hollman Morris) celebró un contrato por 11.924 millones de pesos para adquirir una unidad móvil, supuestamente destinada a fortalecer la capacidad técnica de la televisión pública. La unidad no cuenta siquiera con la planta eléctrica indispensable para operar. Además, los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas y, para cerrar con broche de oro, se advierte un sobrecosto de más de dos mil millones de pesos. Si eso no es corrupción, entonces qué lo es, me pregunto yo”, aseveró el mandatario.

El presidente De La Espriella también anunció cambios y una nueva orientación en la programación. Afirmó que los contenidos de medios públicos tendrían más presencia en las regiones con producciones nacionales, cultura, deporte y memoria histórica. Por otro lado, propuso fortalecer Señal Memoria con programación para niños y jóvenes y producciones colombianas. Según dijo, se buscará que la Radio Nacional dé cabida a diferentes voces regionales desde la información, la música y la cultura, y que el Canal Institucional acerque a los ciudadanos a sus derechos y servicios.

"Radiónica impulsará el talento de los artistas emergentes. Por su parte, Señal Memoria restaurará más de 2.000 horas de material fílmico y archivos históricos, y RTVCPlay se consolidará como el hogar gratuito del cine colombiano", afirmaron desde RTVC.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

