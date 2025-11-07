Logo El Espectador
RTVC responde a cuestionamientos por no emitir un documental sobre la toma al Palacio de Justicia

“Fragmentos de otra historia” estaba programado para el domingo 2 de noviembre, sin embargo no se emitió y durante varios días no hubo explicaciones al respecto.

Redacción Cultura
07 de noviembre de 2025 - 07:26 p. m.
"Fragmentos de otra historia" hace un repaso por los registros que se tienen sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Foto: RTVC / Señal Memoria
En el marco de la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida durante las jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985, Señal Colombia presentaría el estreno del documental “Fragmentos de otra historia”, dirigido por César García Garzón y Laura Vera Jaramillo. Sin embargo, a la hora programada se emitió un festival de joropo y nadie explicó por qué.

El documental reúne las voces de cuatro mujeres testigos del holocausto: Helena Urán, Pilar Navarrete, Alexandra Sandoval y Violeta Martínez, quienes recorren los registros de lo ocurrido ese día. A partir de allí, ofrecen alternativas, exponen fisuras y juntas van creando una nueva versión de la historia, una distinta al relato oficial que se ha impuesto hasta el momento.

“Entre noticieros, archivos familiares y materiales recuperados tras años de insistencia judicial y afectiva, nuestra película busca activar la memoria como una disputa viva”, afirmó Laura Vera Vera Jaramillo en una publicación de su cuenta de Instagram el pasado 24 de octubre.

Se trataba, entonces, de un proyecto más que buscaba esclarecer la verdad de lo que ocurrió durante esos dos días en los que la Fuerza Pública se enfrentó al M-19. Se anunció en repetidas ocasiones por los diferentes canales de RTVC e incluso llegó a proyectarse en dos ocasiones en cines de Bogotá.

La primera fue en la Cinemateca de Bogotá, en el marco de la Muestra Internacional Documental de Bogotá (MIDBo), y la segunda en un evento en Cinema Paraíso durante la muestra binacional de cine “Somos hermanos”, que celebraba la relación entre Colombia y Venezuela a través del séptimo arte. Hollman Morris, gerente de RTVC, hizo presencia en ese evento y esa misma noche se iba a presentar el documental en Señal Colombia, pero eso nunca pasó.

Con el paso de los días, empezaron las dudas acerca de por qué no se había emitido y si podría ser un caso de censura. Muchos incluso lo compararon con el reciente caso de la película “Noviembre”, de Tomás Corredor, que tuvo que ser modificada después de que un juez de Bogotá fallara en favor de la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz y ordenara la eliminación de un diálogo en el que se mencionaba al difunto funcionario.

Además, llamó la atención también que a través de los canales oficiales de RTVC por donde se había hecho el anuncio del estreno no había ningún comunicado o explicación sobre el cambio. Eso hasta este viernes 7 de noviembre que el jefe de gestión cultural de Señal Memoria, Luis Rodríguez, salió en Señal Colombia a ofrecer excusas y una explicación parcial sobre lo ocurrido.

“Quiero aprovechar para disculparnos con toda la teleaudiencia porque esto lo teníamos programado para el 2 de noviembre, pero por cuestiones de programación lo dejamos con una mesa de análisis y un espacio más amplio para el próximo 12 de noviembre”, afirmó Rodríguez.

Este diario intentó obtener una explicación directa de Hollman Morris, sin embargo, al momento de publicación de esta nota, no obtuvo una respuesta por parte del funcionario. Además, permanecen las dudas sobre por qué la cadena se mantuvo en silencio durante varios días y cuáles fueron exactamente las “cuestiones de programación” que impidieron la transmisión del documental.

