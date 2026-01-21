“Ruta teatro” conozca la nueva apuesta que llenara las calles de Bogotá de teatro en febrero

Imagen de la obra "Ella en sí o el mito del eterno retorno", que se presentará el domingo 8 de febrero en la Sala Factoría. Foto: Cortesía Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Los Distritos Creativos de Teusaquillo y La Candelaria - Santa Fe serán los escenarios de la Ruta Teatro que estará activa durante el mes de febrero. Desde el 5 de febrero, cada fin de semana llenará estos distritos con obras de teatro en una programación de 80 obras durante el mes.

De acuerdo con un comunicado de prensa, esta iniciativa es el resultado de la Beca LEP Ruta Teatro de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en la que se entregaron más de $765 millones de pesos a los ganadores para implementar cuatro circuitos teatrales en la ciudad.

“En Bogotá el teatro está presente todo el tiempo, cada día, cada fin de semana, pero a veces no nos damos cuenta. Por eso la Alcaldía Mayor de Bogotá ha querido resaltar lo mejor del teatro en dos distritos creativos que son la cuna del teatro en Bogotá. Candelaria y Santa Fe y Teusaquillo cuentan con muchísimas salas de teatro, pero además espacios no convencionales que se llenan de teatro, circo, títeres, música, danza, todos los fines de semana”, mencionó Ana María Boada, subsecretaria de gobernanza de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Además, esta ruta se configurará como la antesala del Festival Internacional de Teatro de Bogotá. Este proyecto contará con salas tradicionales y espacios independientes con más de 20 funciones cada fin de semana de febrero, con lo que esperan reforzar la presencia del teatro en la vida cotidiana de la ciudad.

“Ruta Teatro es una invitación a volver a encontrarnos alrededor de las artes escénicas, a recorrer la ciudad desde sus salas, sus calles y sus territorios. Esta iniciativa fortalece el trabajo en red, conecta públicos diversos y reafirma al teatro como parte esencial de la vida cultural cotidiana de Bogotá, activando la ciudad con una programación continua, cercana y de alta calidad”, afirma Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Estos son los espacios participantes

Durante la Ruta Teatro, múltiples espacios y salas harán parte de la iniciativa. A continuación presentamos los lugares que participarán cada fin de semana en el proyecto:

Del 5 al 8 de febrero se activará el circuito Teusaqui-Red Viva, con la participación de CICA – Teatro Bernardo Romero Lozano, L’Explose, Goyenechus, Barajas y DC Arte.

Del 12 al 15 de febrero tendrá lugar el circuito Teusaquillo: Alas a las salas, con La Sala (MIMO), Ditirambo, Acto Latino, Libélula Dorada y La Huella.

Del 19 al 22 de febrero se desarrollará el circuito Centro-Periferia, con Changua, Teatro de Occidente, Casa Fu – Vargas Tejada, Tercer Acto y Usme Proyecto.

Del 26 de febrero al 1 de marzo se realizará Ruta Viva, con Teatro Libre, Teatro Estudio Calarcá TECAL, Teatro García Márquez El Original, Teatro Quinta Porra y Gota de Mercurio.

Algunas de las obras que se presentarán son: “Electra”, “La herencia”, “Las fábulas de Esopo”, “El vendedor de máscaras”, “Cenizas a las cenizas”, “El retorno del agua”, “Memoria”, “La siempreviva”, “Vía láctea”, “Las tres hermanas”, entre otras. Aquí puede consultar la programación.

De acuerdo con un comunicado de prensa: “Cada boleta tiene un valor de 30.000 pesos para público general y 20.000 pesos para estudiantes y personas mayores. Se pueden adquirir a través de los canales de venta de cada escenario”.

