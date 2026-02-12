“Ruta teatro” llega a Teusaquillo con boletas entre $20.000 y $30.000 pesos

Beca LEP Ruta Teatro para promover la creación de circuitos de teatro y circo en Bogotá. Foto: Prensa SCRD

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, lanzó el pasado 5 de febrero la iniciativa “Ruta teatro”. El proyecto continuará en la localidad de Teusaquillo en diferentes salas con una programación entre el 12 y el 15 de febrero.

Bajo el nombre “Alas a las salas: ruta por la memoria”, la iniciativa presentará obras como “El nuevo traje del emperador”, “Chisguero”, “Efímero”, “La profecía del frailejón”, “Electra”, “Hecuba o la razón de la locura”, entre otras.

“Este mapa no es un plano cualquiera. Son rutas donde las salas abren sus alas, donde La Huella sale a la calle a actuar, y donde cada esquina tiene historia, risa o silencio guardado desde hace años. Si sigue los puntos con ojo avizor, puede que encuentre algo que no esperaba: un susurro en Ditirambo, un gesto en La Sala, una historia que vuelve en Acto Latino, y un chispazo de imaginación en La Libélula Dorada”, escribió en una publicación en Instagram el equipo del teatro La Libélula Dorada.

Entre las salas participantes se encuentran Acto Latino (Cra. 16 #58a-55), el Teatro Libélula Dorada en La Barca (Dg. 42a #20-45), Ditirambo Teatro (Cra. 23 #50-66) y La Sala (Cra. 22 #41-28). Además, habrá cuatro de las más de 20 funciones que se realizarán en espacios públicos como el Parque San Luis (Cl. 60 - carrera 18), Parque Público Galerias (Tv. 27 #53b-79), Parque Santa Marta (Cl. 51 entre las carreras 21 y 22) y el Park Way (Cra. 22 #41-28).

El próximo circuito se realizará entre el 19 y el 22 de febrero.

