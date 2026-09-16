“Susurros de la Tierra” reúne 19 esculturas en Zipaquirá y reflexiona sobre la naturaleza

En la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, hay ahora una exposición que reflexiona sobre la naturaleza, la extinción de especies y las memorias ancestrales. Se trata de "Susurros de la Tierra: La nueva máquina de arte", una muestra de los artistas Juan Mario Acevedo y César Vallejo que reúne 19 esculturas hechas en resina, bronce, madera y materiales mixtos. La exposición fue inaugurada el sábado 12 de septiembre en el Museo Subterráneo Monumental 180, donde permanecerá abierta al público…

En la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, hay ahora una exposición que reflexiona sobre la naturaleza, la extinción de especies y las memorias ancestrales. Se trata de "Susurros de la Tierra: La nueva máquina de arte", una muestra de los artistas Juan Mario Acevedo y César Vallejo que reúne 19 esculturas hechas en resina, bronce, madera y materiales mixtos. La exposición fue inaugurada el sábado 12 de septiembre en el Museo Subterráneo Monumental 180, donde permanecerá abierta al público durante mes y medio.

“Al ubicar las piezas en el museo subterráneo, la obra se enalteció y cobró una fuerza distinta. En un lugar tan emblemático, la pareidolia y las formas orgánicas encuentran un hogar natural que conmueve al espectador”, señalaron Acevedo y Vallejo.

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Uno de los temas que atraviesa la exposición es la denuncia ambiental y la extinción de especies. A través de esculturas que representan animales como elefantes, el rinoceronte blanco y jirafas albinas, los artistas abordan la desaparición de especies y hacen referencia a la llamada sexta extinción. Las obras también plantean una posición frente al cautiverio animal.

Además, la exposición incluye piezas de madera de pino modelada por el tiempo y piezas de bronce con influencias orientales y prehispánicas. Entre ellas está Torii, una puerta dimensional inspirada en la Puerta del Sol, que remite a la “sabiduría ancestral de América y la resiliencia humana en momentos de crisis global”, según indicaron desde el Museo.

Así comenzó el proceso de curaduría

La llegada de Acevedo y Vallejo al Museo Subterráneo Monumental surgió de una “conexión personal”, contó Nicole Valencia, manager del museo. Un artista plástico que ya había expuesto allí presentó a Vallejo con uno de los socios del lugar y, durante el encuentro, descubrieron que ambos habían estudiado en la Universidad Nacional. A partir de esa relación comenzó el proceso de curaduría, en el que el equipo identificó que las obras de gran formato de los artistas “encajaban con la escala y el espíritu del espacio”.

Una de las esculturas de “Susurros de la Tierra”, exposición de Juan Mario Acevedo y César Vallejo en el Museo Subterráneo Monumental 180 de Zipaquirá. Foto: Cortesía Museo Subterráneo Monumental 180

De acuerdo con Valencia, esa relación entre las obras y el lugar modifica también la experiencia del público. “Para los artistas, exponer en un espacio tan atípico es un privilegio: sus esculturas y piezas se enaltecen por la magia del lugar, algo que no ocurre en una galería convencional”, afirmó. Según la manager, el entorno subterráneo le da a cada obra una dimensión distinta y amplifica su fuerza visual.

Vallejo entiende la escultura como parte de su recorrido artístico. “Después de unos años, más o menos unos 15 años, empecé con la escultura. Yo no la veo tan extraña, no la veo como una experiencia que fuera parte del arte que he estado realizando en mi vida. La escultura es tridimensional, entonces uno tiene que verla desde todos los lados, tiene que caminar alrededor de ella”.

Exponer en la Catedral de Sal también tiene un significado particular para él. El artista destaca el lugar, su arquitectura y la convivencia con las esculturas de mármol que hacen parte del recorrido. “Entonces, pues eso es maravilloso para mí poder llegar a exponer en este sitio. Me siento muy honrado y muy afortunado”, afirmó.

El Museo Subterráneo Monumental ya había acogido exposiciones de otros artistas en este espacio. Según Valencia, hasta ahora han pasado por allí tres artistas plásticos. Para la manager, la particularidad del lugar está precisamente en que se aparta del modelo tradicional de una galería. “El Museo Subterráneo Monumental, reconocido con premios de arquitectura, rompe el estándar tradicional de una galería de arte”, señaló.

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