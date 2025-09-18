No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sally Rooney aseguró que no puede viajar al Reino Unido porque sería arrestada por apoyar a Palestine Action

La escritora irlandesa Sally Rooney, conocida por títulos como ‘Normal People’ (Gente Normal) o ‘Intermezzo’, ha evitado recoger un premio literario en el Reino Unido tras asegurar que se enfrentaría ser arrestada si entrase al país por haber expresado su apoyo a la organización propalestina Palestine Action, ilegalizada recientemente.

EFE
19 de septiembre de 2025 - 02:13 a. m.
Sally Rooney afirmó que no podría recoger un premio en Reino Unido, por temor a ser arrestada.
Sally Rooney afirmó que no podría recoger un premio en Reino Unido, por temor a ser arrestada.
Foto: AFP - AMY SUSSMAN
Rooney, de 34 años, recibió ayer el premio Sky Arts de literatura por ‘Intermezzo’, su última novela, y reiteró su “solidaridad con la gente de Palestina” en un mensaje leído por su editor, Alex Bowler, en la ceremonia, del que se han hecho eco este jueves los medios británicos.

“Me encantaría estar con vosotros esta noche y aceptar este honor en persona, pero por mi apoyo a una protesta no violenta y antibélica he sido informada de que ya no puedo viajar de manera segura al Reino Unido sin enfrentar un potencial arresto”, expresó la escritora en palabras de Bowler.

“En este contexto, quiero agradecer de la forma más cálida que homenajeéis mi trabajo esta noche y reiterar mi creencia en la dignidad y la belleza de toda vida humana y mi solidaridad con la gente de Palestina”, agregó.

En agosto, el Gobierno británico advirtió que Rooney se arriesgaba a cometer un delito de terrorismo después de que la autora dijera que donaría las ganancias de sus libros y de las adaptaciones televisivas en la BBC de los mismos para apoyar a Palestine Action en un artículo en el diario irlandés The Irish Times.

Palestine Action fue declarado como organización terrorista el pasado julio, después de que varios de sus activistas vandalizasen dos aviones en una base militar británica y bloqueasen la entrada de la planta que la empresa de defensa israelí Elbit Systems tiene en Bristol (suroeste de Inglaterra).

El pasado 7 de septiembre, 890 personas fueron arrestadas en una manifestación contra la ilegalización de Palestine Action, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres (Met Police).

Por EFE

