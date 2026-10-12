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Salvajes y civilizados: el debate sobre la guerra justa (El teatro de la historia)

A propósito del Día de la Diversidad Étnica y Cultural,es difícil pensar en un debate jurídico y moral de mayor pertinencia para el presente que aquel que tuvo lugar en Valladolid hace algo más de 500 años, cuando Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda presentaron sus argumentos jurídicos, religiosos y morales en contra y a favor del uso de la fuerza para ejercer dominio cristiano sobre los pueblos del continente americano.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
Ataque de Américo Vespucio a nativos americanos en su primer viaje de 1497. Grabado de Theodore de Bry, América, 1592.
Ataque de Américo Vespucio a nativos americanos en su primer viaje de 1497. Grabado de Theodore de Bry, América, 1592.
Foto: Wikimedia

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“Cada cual llama barbarie a aquello a lo que no está acostumbrado” — Michel de Montaigne, “Los caníbales” (1595).

Bartolomé de las Casas nació y creció en Sevilla, y desde niño vivió los avatares de la conquista del Nuevo Mundo. Su padre acompañó a Colón en su segundo viaje y regresó a casa con un indio taíno como regalo del Almirante. La convivencia del joven Bartolomé por algunos años con un nativo secuestrado seguramente influyó en su posterior defensa de los derechos de los americanos.

A los 18 años se embarcó con su padre por primera vez a…

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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Américo Vespucio

Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la raza

El teatro de la historia

Fray Bartolomé de las Casas

Juan Ginés de Sepúlveda

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