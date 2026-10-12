Salvajes y civilizados: el debate sobre la guerra justa (El teatro de la historia)

Bartolomé de las Casas nació y creció en Sevilla, y desde niño vivió los avatares de la conquista del Nuevo Mundo. Su padre acompañó a Colón en su segundo viaje y regresó a casa con un indio taíno como regalo del Almirante. La convivencia del joven Bartolomé por algunos años con un nativo secuestrado seguramente influyó en su posterior defensa de los derechos de los americanos.

A los 18 años se embarcó con su padre por primera vez a las Indias y, en 1502, se integró a las campañas de conquista en La Española, donde llegó a tener tierras y encomiendas indígenas. Su conocimiento directo de la explotación de nativos, y posiblemente algo de culpa, motivó su impetuosa denuncia de los abusos perpetrados por los cristianos.

En 1512 se ordenó como sacerdote en La Española y en 1552 publicó su “Brevísima historia de la destrucción de las Indias”. Con conocimiento directo de las acciones de los conquistadores en un rápido recorrido por los territorios americanos con presencia española, Las Casas describió con detalle cómo los cristianos motivados por la codicia, la sed de oro y la lujuria, esclavizaron a los nativos, violaron a las mujeres y exterminaron buena parte de la población americana. El texto describe horrendas escenas de indígenas devorados por perros, víctimas de torturas y castigos atroces como amputaciones de sus miembros, además de mujeres violadas y líderes rebeldes ahorcados o quemados vivos.

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Como contrapunto de las denuncias sobre barbarie de los cristianos está la igualmente vehemente defensa de la humanidad de los nativos a quienes describió como “… muy capaces y dóciles para toda buena doctrina, aptísimos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres…”. Incluso los consideró “las gentes más bienaventuradas del mundo, si solamente conocieran a Dios”. Esta idea del “buen salvaje” (para algunos idealizada) de los americanos, no suponía renunciar a la misión evangelizadora ni a la obligación cristiana de enseñar a estos pueblos salvajes el verdadero camino de la fe. Para Las Casas, la conversión de los nativos debía lograrse no por la fuerza, sino por medio de la persuasión y el diálogo, acorde con las enseñanzas de Jesús y de la caridad cristiana.

Un buen ejemplo de la importancia del debate legal, teológico y moral que tuvo lugar en la España del siglo XVI fue la famosa disputa de Valladolid en 1550, donde se enfrentaron Las Casas y el jurista Juan Ginés de Sepúlveda ante una junta de 14 jueces.

Para entender la querella, vale la pena ir unos años atrás y recordar un famoso instrumento jurídico conocido como “El requerimiento”. Este fue redactado por Juan López de Palacios Rubios en 1512 para ser leído frente a los nativos a manera de notificación con el fin de justificar legalmente y exonerar de culpa a los cristianos de la eventual intervención armada. El documento era un mensaje del rey a los nativos, en el cual se les informaba de la existencia de un único Dios todopoderoso, quien creó a un hombre y una mujer de los cuales todos los humanos eran descendientes. El texto recordaba que Dios padre envió a su hijo para salvar a los hombres y que ese Dios era representado en la tierra por la Iglesia católica, en cabeza de la cual estaba el sumo pontífice, quien en nombre de Dios había concedido a España los territorios americanos.

Una vez explicada la autoridad legal y teológica de los cristianos y justificado su ilimitado poder, se les pedía a los presentes reconocer la autoridad de Dios, del rey y de sus representantes en estas tierras, caso tal en el que los indios serían tratados con respeto, como seres humanos libres; pero en el caso contrario, el texto cerraba con una contundente amenaza cuyos términos ahora vale la pena recordar: “Si no lo hicieres o en ello dilación maliciosamente pusieres, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que tuviere y sujetaré al yugo y obediencias de la Iglesia y de sus altezas y tomaré vuestras personas y las de vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos y como tales los venderé y dispondré de ellos como su Alteza mandare, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen y protesto de los muertes y daños que de ellos se registraren serán a culpa vuestra y no de sus Altezas ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron y de cómo lo digo, requiero, pido al presente Escribano que me lo de como testimonio firmado y a los presentes ruego que de ello sean testigo”.

Podemos imaginar que la lectura en castellano o en latín de dicha advertencia frente a un grupo de nativos ajenos a la lengua, la cultura y las creencias de los cristianos carecía de todo sentido y, con razón, la legitimidad de dicho acto jurídico sería cuestionada, entre otros, por el mismo Bartolomé de Las Casas.

No obstante, muchos otros encontraron razones justas para el uso de la fuerza frente a pueblos bárbaros. Entre ellos se destacó Juan Ginés de Sepúlveda, quien, siguiendo la filosofía política de Aristóteles sobre la servidumbre natural, quiso mostrar el dominio como un fenómeno inevitable en el cual “lo perfecto debe dominar sobre lo imperfecto”. Siguiendo la filosofía política griega de Platón y Aristóteles, Sepúlveda defendió la antagónica diferenciación entre los hombres sabios y poseedores de la verdad, quienes nacieron para mandar, y los ignorantes bárbaros, quienes por naturaleza debían servir a sus amos superiores.

En su “Tratado sobre las justas causas de la Guerra contra los indios” de 1547, Sepúlveda argumentó: “A esta ley -de la servidumbre natural- están sometidos el hombre y los demás animales. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles o imperfectos… habiendo unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son siervos”. De manera que conforme al derecho natural resultaba legítimo “que tales gentes se sometan al imperio de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que merced a sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y se reduzcan á vida más humana y al culto de la virtud”. Una vez más, en el caso de haber resistencia, los cristianos tendrían derecho natural a imponer su voluntad por medio de las armas.

Es evidente una diferencia en la concepción de la naturaleza de los nativos: mientras Las Casas exaltaba su humanidad y algunas virtudes, Sepúlveda se refería a “hombrecillos en los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad” sin leyes o ciencia alguna. Para el jurista español, los “salvajes” eran tan inferiores a los cristianos como lo eran los niños a los adultos, o las mujeres a los varones. Incluso, sugirió que la distancia que había entre las virtudes cristianas y el salvajismo nativo era comparable a la diferencia entre los humanos y los monos. Más que un derecho, la guerra contra los bárbaros era una obligación cristiana: sus “pecados, impiedades y torpezas eran tan nefandos y tan aborrecidos por Dios que, ofendido principalmente con ellos, destruyó con el diluvio universal á todos los mortales exceptuando á Noé y á unos pocos inocentes”.

De manera que la invasión sería una guerra no solo justa, sino perpetrada en el legítimo nombre de Dios.

Mientras Sepúlveda presentó sus argumentos en tres horas, Las Casas requirió de varias sesiones para leer un informe de más de 500 folios, que ilustraba con innumerables ejemplos la “barbarie”, ya no de los nativos, sino de los cristianos.

Un elemento central del debate fue la naturaleza de los indios y la idea misma de “bárbaro”. Con cuidado, Las Casas expuso las distintas acepciones del término. Por un lado, sinónimo de crueldad, maldad e inhumanidad; la idea de bárbaro como iletrado, quien carecía de un lenguaje escrito organizado; bárbaro en stricto sensu, los que vivían como animales sin leyes ni gobierno; el bárbaro que vivía por fuera de la verdadera religión, es decir, todos los “gentiles”, aquellos que no eran cristianos; y la tradicional idea de los griegos que llamaron bárbaros a los que no hablaban su propia lengua. Según el fraile dominico, la mayoría de estas formas de entender el término “bárbaro” no eran aplicables a los pueblos americanos. Ciertamente, los nativos vivían “por fuera de la verdadera religión” pero esa era una carencia que se podía suplir con una apropiada enseñanza. También era cierto que se podrían llamar bárbaros por desconocer el latín o el castellano, pero no tenía que ver con su naturaleza, sino con su historia: ellos poseían sus propias lenguas, las cuales, a su vez, los españoles desconocían.

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El argumento de Las Casas se sustentaba en que la creencia de que los nativos eran salvajes sin gobierno, normas ni virtudes morales era producto de la ignorancia, y que la condición de “barbarie” que se les podía atribuir no justificaba el uso de la fuerza.

El valor histórico y el impacto de la obra de Las Casas es incuestionable, pero también es una fuente histórica compleja, cuyo cuidadoso análisis se lo delegamos a los expertos. Algunos han visto en sus narraciones un lenguaje hiperbólico, cifras exageradas y una reconstrucción de lo sucedido menos interesada en la precisión de los hechos y los números que en impartir un mensaje moral.

Dirigido a quien más tarde sería Felipe II, “… muy alto y muy poderoso señor el Príncipe de las Españas Don Felipe, nuestro señor” el propósito explícito del texto era conmover a las autoridades españolas y al mismo rey, recordándole que la función de todo monarca era proteger a sus súbditos y, por lo mismo, la urgencia de que estuviera al tanto de los atroces crímenes y acciones cometidas en su nombre contra “…gentes pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden”.

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La Brevísima historia de la destrucción de las indias fue una acusación directa y una advertencia de que estas acciones de quienes obraban en nombre del monarca eran “gravísimos pecados mortales, dignos de terribles y eternos suplicios”. De manera que, para evitar la ira de Dios y que los españoles pudieran conservar de manera legítima su derecho sobre estas tierras, estaba en manos del rey corregir los excesos de sus emisarios en el Nuevo Mundo.

De la mano del creciente anticatolicismo de buena parte de Europa, los testimonios del padre Las Casas contribuyeron a consolidar una indeleble “leyenda negra” sobre la política colonial española. Las historias del fraile dominico fueron representadas con igual beligerancia por el artista Theodoro De Bry (1528-1598), quien ilustró las ediciones de Brevísima historia al latín y al alemán y elaboró centenares de imágenes recopiladas en un libro de grabados titulado “América”, que revelaban no solo la brutalidad de los españoles, sino también la barbarie de los nativos, en repetidas ocasiones representados como caníbales con acciones igualmente feroces contra sus opresores.

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Las perturbadoras imágenes de De Bry fueron muy efectivas para difundir en Europa una sentencia de inmoralidad católica, pero no sobra recordar que las actitudes de los ingleses, anglicanos y de otras naciones europeas en sus campañas de colonización fueron igual o más destructivas que las de los católicos ibéricos.

Cualquiera que sea la lectura que hagamos de Las Casas, hoy es innegable que la conquista y colonización europea del Nuevo Mundo fue una invasión violenta que tuvo como consecuencia el exterminio de buena parte de la población nativa de América, en parte por la transmisión de enfermedades nuevas para los americanos, pero sin duda también como resultado de la esclavización y el uso de las armas.

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Las Casas es un ejemplo notable, pero no el único, que nos invita a pensar sobre la responsabilidad moral del historiador. Algunos años más tarde en Francia, Michel de Montaigne, influenciado por la obra de Las Casas, afirmó que la idea de “bárbaro”, más que una condición natural, es el resultado de la ignorancia de quien la promulga. Cinco siglos más tarde, Tzvetan Todorov, en su influyente libro “La conquista de América: el problema del otro”, aceptó su intención moralista, afirmando que le importaba más el presente que el pasado y, de manera similar a Las Casas, reconoció que el propósito de su narración era una denuncia moral con el ánimo de buscar la no repetición de crímenes contra la humanidad.

Como bien sabemos, las reiteradas denuncias de los historiadores no han sido suficientes para impedir actos de genocidio e invasión violenta en nombre de la verdadera religión, la superioridad moral o racial. Una sociedad sin memoria es una sociedad incapaz de construir un futuro mejor, de ahí la enorme responsabilidad y fascinante tarea de quienes tratamos de entender el pasado de nuestra cultura.

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