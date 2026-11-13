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Sara Jaramillo Klinkert gana el Premio de los Libreros con "El cielo está vacío"

La escritora Sara Jaramillo Klinkert fue una de las ganadoras de los Premios de los Libreros al Mejor Libro del Año, que se entregaron en medio de la celebración del Día de las Librerías.

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Redacción Cultura
Sara Jaramillo Klinkert
Sara Jaramillo Klinkert y la portada de su novela. En 2020, Lumen publicó su novela autobiográfica "Cómo maté a mi padre", finalista del Premio Nacional de Novela en Colombia.
Foto: Cortesía Penguin y Ricardo Quesada

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"El cielo está vació", obra de la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert, fue una de las ganadores en los Premios de los Libreros Al Mejor Libro del Año 2025, en la categoría de ficción, otorgado por la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI). El libro fue galardonado a la par con otros cinco que fueron publicados el año pasado, en las categorías de No Ficción, Poesía, Académico, Infantil/juvenil y Libro arte/cómic.

El libro de Jaramillo Klinkert aborda temáticas como la soledad, la pérdida de la juventud, la migración y la búsqueda de la figura paterna. En este relata desde la autoficción lo que vivió a los 23 años. "La protagonista de esta historia recibe un mail inesperado de un antiguo amante que despierta en ella el recuerdo de un episodio pasado: siendo muy joven, dejó durante un tiempo el hogar familiar en medio de la naturaleza colombiana para marcharse a Londres y probar suerte lejos de su país. Allí entabla una ambigua relación con un inglés que le dobla la edad. Pronto el amor y el deseo quedarán atravesados por una dependencia mutua, perturbadora y asimétrica que terminará marcando a ambos", se lee en la sinopsis del libro.

En una publicación en redes sociales, la escritora se mostró sorprendida por el premio que ganó y aseguró: "lo que más me gusta es que es un galardón que no responde a intereses editoriales, comerciales o económicos. Es un premio elegido libremente por los libreros y es algo que me deja muy feliz".

En entrevista para El Espectador, a propósito de la publicación de su libro en 2025, Sara Jaramillo Klinkert contó que con este libro tenía una meta muy clara. "Este libro es una ampliación de un capítulo de Cómo maté a mi padre. Ese capítulo se llama La amante inglesa. Es un capítulo muy chiquito, y yo siempre sentía que necesitaba ahondar más en esa historia", afirmó.

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A la escritora antioqueña se sumaron Piedad Bonnett con "Los hombres de mi vida", en la categoría de Poesía; "Colombia de arriba a abajo", escrito por Cristina Romero Ríos y Luis Kamil Buitrago Osorno, con ilustraciones de Verónica Álvarez Cadavid, ganó en la categoría Infantil/juvenil; la novela gráfica coeditada por la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia, "Memento mori: Intercambios entre la vida y la muerte", se llevó el premio en la categoría Arte/cómic; "Colección Orlando Fals Borda", publicada por la Biblioteca Nacional de Colombia, se llevó el premio Académico; mientras que "El laberinto del Parqueadero Padilla", de Diana Salinas Plaza, fue galardonado en la categoría de No ficción.

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Por Redacción Cultura

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