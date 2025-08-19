Se acerca la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío

La FILAQ 2025 tendrá más de 250 actividades y 320 horas de programación, con la participación de 78 invitados nacionales e internacionales. Foto: JUAN CARLOS ANGEL

Bajo la metáfora «Dentro de las semillas, el universo», la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío (FILAQ) celebrará su tercera edición del 3 al 8 de septiembre en Calarcá, Armenia y los municipios cordilleranos de Génova, Pijao, Buenavista y Córdoba.

Durante esa semana habrá más de 250 actividades y 320 horas de programación, con la participación de 78 invitados nacionales e internacionales que estarán además en cerca de 22 escenarios culturales.

Invitados y programación

La FILAQ 2025 contará con la presencia de voces internacionales como el poeta Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), la ilustradora Mariana Alcántara (México), la editora Cecilia Arbolave (Brasil), el promotor de lectura Fernando Mora (Chile) y el autor Lizardo Carvajal (Canadá).

Junto a ellos estarán reconocidos escritores y promotores de la cultura nacional y regional como Pablo Montoya, Umberto Senegal, Pilar Lozano, María Jaramillo, María Paz Guerrero, Pablo Estrada, Jader Rivera Monje, Yeni Zulena Millán y Anid Jocabed, entre otros.

Las actividades se desarrollarán en el Distrito Creativo de Calarcá —Casa de la Cultura, Plaza de Bolívar, Peatonal Calle 40 y Ciudad Sobre Letras—, además de escenarios en Armenia como el Museo del Oro Quimbaya, la Biblioteca Comfenalco Quindío y la Torre Cofincafe.

La muestra comercial se desplegará a cielo abierto en Calarcá con más de 82 expositores, entre editoriales, librerías e instituciones. Los estands estarán construidos en guadua, símbolo de sostenibilidad y tradición del departamento del Quindio.

Como novedad, se estrenará el Semillario, un espacio de lecturas espontáneas, presentaciones y encuentros con autores, pensado como un “claro del bosque” donde florecen nuevas palabras e ideas.

Rutas pedagógicas y público esperado

FILAQ 2025 implementará por primera vez siete rutas pedagógicas para colegios, universidades y grupos de jóvenes. Más de 4.000 estudiantes ya están inscritos en estas experiencias que incluyen recorridos guiados, narración oral y presentaciones de libros.

La organización espera recibir a más de 12.000 visitantes durante la feria, consolidando a FILAQ como un referente cultural del Paisaje Cultural Cafetero.

La FILAQ hace parte del Circuito de Ferias del Libro de la Región Andina, junto con la FILBOY (Boyacá) y la FILVORÁGINE (Huila), fortaleciendo la bibliodiversidad del país.

El evento es posible gracias a la Fundación Letra Viva, la Subsecretaría de Cultura y la Alcaldía de Calarcá, junto a más de 80 aliados.

