Mamá: ¡Me quiero morirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Me quiero morirrrr!Hijo: Pero, mamá, no, cómo se le ocurre que vamos a dejar que se muera. ¿No ve que nosotros la amamos mucho?

Mamá: ¡Yo me quiero morir ya!

Hijo: Mamá, pero no, todavía no la han llamado. Además ¿qué voy a hacer si usted se muere? No, mamá, yo la extrañaría mucho.

Mamá: …

Hijo: ¿Mamá? Sumercé, abra los ojitos.

Mamá: No, yo quiero morirme.

Hijo: Bueno, mamá, pues si quiere yo llamo y averiguo, pero no le prometo nada.

Mamá: …

Hijo: ¿Aló?, buenas tardes ¿cómo están? ¿Don San Pedro está? Ahhhh ¿se demora? Mamá, que se demora.

Mamá: No importa. Yo espero.

Hijo: Sí, sí señor, yo espero aquí.

Mamá: …

Hijo: ¡Señor don San Pedro! ¿Cómo está? Ahhhhh, me alegra mucho. Mire, es que yo llamaba porque quería comentarle un problemita que tenemos aquí en la casa: mi mamá se está quejando mucho. Dice que está muy aburrida de la vida, que ya se quiere morir. Sí, sí señor. Mi mamá se llama Inés y mi nombre es Joaquín. Sí sí, en Bogotá. Bueno, le decía entonces que ella está diciendo que se quiere morir. ¿Usted tendrá cupos?

Mamá: …

Hijo: ¿No tiene cupos? Mamá, que no hay cupos.

Mamá: …

Hijo: Pero, señor don San Pedro, ¿usted no podría hacer una excepción? En que la señora dice que no aguanta más, que se quiere ir… Ya, sí, le entiendo. Un momento por favor, no me cuelgue. Mamá, que no hay cupos porque Colombia ya se gastó todos los del año. Que toca esperar hasta enero.

Mamá: …

Hijo: Sí, le entiendo. No, es que usted no se imagina: la señora Inés está desesperada. Pues sí, yo la veo bien. Aquí nosotros la cuidamos y la consentimos. Hoy, por ejemplo, yo le traje una sopita, pero no, no hay sopita que valga. Ella está decidida.

Mamá: …

Hijo: Óigame, señor Don San Pedro ¿y si nosotros pasamos una plática por debajo de cuerda? ¿No se podría hacer algo? Un cupito…

Mamá: …

Hijo: ¡Nooooo!, de ninguna manera, señor don San Pedro, discúlpeme. Le ofrezco excusas. Es que la desesperación de mi mamá me desespera a mí. Deme un momento. No, mamá, que no. Ese señor se puso muy bravo. Que dizque lo quería chantajear, casi me cuelga. No voy a insistir más porque nos quedamos sin el cupo del año entrante.

Mamá: …

Hijo: Bueno, señor don San Pedro, de todas maneras le agradezco mucho su tiempo. Le recomiendo mucho. Mire que la señora Inés es muy educada y le haría muy buena compañía. Sí, sí señor, este es el número de la casa de la señora Inés. Listo, señor don San Pedro. Mamá, que San Pedro dice que anotó nuestros datos por si se llega a liberar un cupo.

Mamá: …

Hijo: Listo, don San Pedro, muy amable. Buena tarde, hasta luego.

Mamá: …

Hijo: Bueeeeeno, mamá, si escucho ¿no? No hay cupos.

Mamá: Tan pendejo. Si ese es el control del televisor.

Hijo: ...