Shakira llevará Macondo y el realismo mágico a Madrid en el cierre de su gira mundial

Vista de la rueda de prensa para informar de nuevos detalles de la residencia de once conciertos con los que Shakira concluirá en Madrid su exitosa y última gira mundial, 'Las Mujeres Ya No Lloran', los próximos meses de septiembre y octubre. Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

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Macondo será el corazón de la residencia con la que Shakira pondrá fin a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Madrid. La cantante colombiana construirá una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico, donde la literatura ocupará un lugar destacado junto con la música, el arte, el cine, la gastronomía, la moda y el universo creativo de la artista.

El recinto, que se levantará en Iberdrola Music, contará con una plaza central llamada Macondo Plaza y ocho pabellones temáticos dedicados a distintas manifestaciones culturales. Cada uno tendrá una identidad propia, una programación diferenciada y artistas invitados, bajo la curaduría de Shakira.

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Según explicó este viernes el equipo de la cantante durante una rueda de prensa, el proyecto parte de la idea de que “la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”.

Con capacidad para 50.000 personas, el espacio abrirá cada día desde las 12:00 del mediodía hasta la medianoche. El concierto de Shakira será el evento central de la jornada y se desarrollará entre las 20:30 y las 23:00.

La residencia comenzará el 18 de septiembre y continuará los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. En total, la artista ofrecerá 12 conciertos, tras anunciarse una nueva fecha para el 9 de octubre.

El presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, aseguró que el objetivo de Shakira es transmitir que “España es latina” y definió la residencia como “el proyecto más bonito” en el que ha trabajado, al concebirse como “un espacio de convivencia para hacernos a todos más empáticos”.

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Sagliocco también señaló que se estudia con las instituciones públicas la posibilidad de que, durante los días en que el recinto permanezca cerrado —de lunes a jueves—, pueda recibir visitas de grupos escolares.

La residencia contará además con dos espacios VIP, Espacio Garden y Espacio Terrace, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo lunes. Según la organización, se trata de zonas diseñadas para vivir la experiencia “desde otro nivel”. Live Nation precisó que no serán espacios restringidos exclusivamente para invitados de la artista, como ocurrió con otras propuestas recientes en España.

Para Sagliocco, este modelo de experiencia “más allá de un concierto” marcará “un antes y un después” en este tipo de espectáculos.

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Madrid será también la última parada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerada la gira latina más taquillera de la historia. Entre sus hitos figuran el concierto en el Zócalo de Ciudad de México, con 400.000 asistentes, y la presentación en la playa de Copacabana, que reunió a más de dos millones de personas.