"Siempre soy tu animal materno": un retrato de mujeres que sostienen los escombros (Reseña)

Elsa, la protagonista, entra ansiosa a la casa de sus padres, ahora residencia de Amalia, su hermana, sus amigos y sus perros. Un vehículo encendido espera en la entrada; las puertas están abiertas y Amalia está perdida. No es la primera escena de la película donde Elsa entra a la casa y debe merodear sus pasillos desorganizados para encontrar a su hermana, pero esta vez es distinto. Esta vez los fantasmas son los hombres que niegan en su afán las preguntas de Elsa. Esta vez Amalia no está escondida. Esta vez hay un charco de sangre.

El charco de sangre recibe tan solo un breve momento de exposición, un paneo fugaz que termina nuevamente en el rostro de Elsa, pero ahora nosotros compartimos su intriga. ¿De quién es esa sangre? ¿Por qué parecen huir? Esta última pregunta es la fuerza centrípeta de "Siempre soy tu animal materno", el segundo largometraje de Valentina Maurel. En esta obra, la directora nos sumerge en un drama denso que sigue a Elsa, una mujer dividida entre una vida prometedora en el extranjero y el caótico magnetismo de su disfuncional hogar. Maurel logra tejer entre vestigios la relación de una familia fragmentada, encontrando en los pequeños momentos las respuestas a por qué, a pesar de todo, parecen seguir huyendo.

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La cinta se comporta como una película de fantasmas. Desde el primer momento, donde vemos entre movimientos fugaces y un dolly in veloz la leyenda “Puta” en la entrada de la casa de Amalia, nunca hay una explicación certera. La película nos presenta un pasado inamovible y difícil de descifrar, y es precisamente esta incapacidad para decodificar su propia historia lo que mantiene a Elsa en un estado de limbo. Aunque tiene un novio y una vida en otro continente que parece esperarla, ella nunca está segura. Incapaz de soltar ese pasado críptico, dedica sus días a rondar la órbita de su familia y a buscar constantemente a otros hombres, intentando llenar un vacío a través de encuentros efímeros. Es una fachada de seriedad.

Su relación con Amalia es de una responsabilidad desmedida; con su madre es compleja, pues esta parece insistir en alejarse. Y es con las figuras masculinas donde nacen las verdaderas distancias. En la película de Maurel, los hombres son incorpóreos, monolitos de carne que representan transacciones: el novio de Elsa, lejos, terminando su tesis; el padre, un inútil que no apoya ni comunica, concentrado en su nueva novia y en superficialidades; el novio de la madre, inexistente; el de Amalia, un parásito. En torno a este desprecio inherente por los personajes masculinos radica la postura real del largometraje, la del consumismo emocional, casi caníbal, que resulta de un machismo estructural no explícito.

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Y es que en una escena, tras salir del funeral de Dora, la nana de ambas, a la que Amalia quiere como su propia madre, Elsa y su madre discuten. Esta última remata con lo que parece ser la intriga central: “Me preocupas más tú”, un comentario que prosigue con reproches a la sexualidad y al libertinaje.

Elsa, que ha tenido varias infidelidades, parece ser la única en juicio moral. Mientras las relaciones se fracturan, la violencia literalmente sangra a través del guion en forma de supuestos: una entidad que entra en las noches a violar mujeres, unos ojos rojos que parecen golpes, una mancha de sangre que resulta ser de un perro.

En este universo de hombres ausentes, todo gravita irremediablemente alrededor de las mujeres, quienes sostienen los escombros emocionales de la historia. Esta dinámica encuentra su síntesis más profunda hacia el final, a través de un poema de la madre. Sus versos revelan la verdadera carencia que atraviesa a todos los personajes: en el fondo, todos están buscando a una madre, un refugio que los contenga.

Con una cámara, móvil y pesada, que observa estos símbolos ignorados por sus propios protagonistas, "Siempre soy tu animal materno" se consolida como una experiencia cautivadora para quienes buscan un cine reflexivo y visceral. Un retrato que confirma que, ante la ineludible orfandad de la vida, todos nos vemos obligados a ser nuestro propio animal materno.

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