Smartfilms abre convocatoria 2026: estas son las categorías en las que puede participar

Smartfilms, festival de cine hecho con tecnología móvil, anunció la apertura de sus convocatorias 2026. En la edición número 12 del festival podrán participar creadores aficionados y profesionales de toda Colombia, que tengan una historia que contar por medio de sus celulares.

Además, el equipo de Smartfilms anunció las categorías en las que los interesados podrán postularse. La categoría Profesional, en colaboración con PROQUIDENT, invita a los expertos del gremio a narrar por medio del lente la relación que existe entre los humanos y sus mascotas. La condición es incluir en el corto su nuevo producto llamado VETPRO.

En conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC), Smartfilms propuso cuatro categorías enfocadas en la inclusión y la diversidad. La Categoría LGBTIQ+ le apuesta a relatos de esta comunidad en el país, mientras que la Categoría ETNIAS está dirigida para las producciones de directores afro, raizales, palenqueros e indígenas.

También está la Categoría REDvolucionarias TIC, un espacio destinado para los cortos creados por mujeres y SMARTIC Incluyente, iniciativa que busca darle visibilidad a la narrativas propuestas por personas con discapacidad de Colombia.

Otras formas de participar son la Categoría musical FRISBY, donde la música y las historias familiares se entrelazan para crear cine, así como la Categoría FILMINUTO VERTICAL, que este será patrocinada por NutreCAN, por lo que los cortos deben explorar las dinámicas entre los dueños y sus mascotas durante la cena. Por último, está la Categoría TRANSMILENIO, que este año busca que los participantes retraten los momentos positivos que se viven día a día en el transporte público.

El festival declaró por redes que esta edición contará con “más inclusión, mayor alcance y más oportunidades para que Colombia cuente sus historias con tecnología”. Los premios oscilarán entre los COP 20 millones y COP 35 millones. Para conocer los requisitos, puede consultar aquí.

Por otra parte, este año Smartfilms continuará con la Ruta Magenta, una iniciativa que pretende llevar el cine hecho con celulares a distintas regiones de Colombia. En 2025 se impartieron 179 talleres en 61 ciudades. Este 2026 se espera llegar a otros 40 municipios.

Smartfilms se ha convertido en un referente dentro del mundo del cine colombiano. En 2025, el festival contó con más de 20.000 participantes y alrededor de 3.000 cortometrajes. Con las nuevas categorías y entidades aliadas, el festival sigue consolidándose como un espacio de creación e innovación a partir de la tecnología que tenemos en nuestras manos.