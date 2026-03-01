“Solo necesitas matar”: una historia japonesa explorada a través de la animación y el cine

Afiche de la película animada "All you need is kill". Foto: Archivo Particular

Desde colores vibrantes y movimientos dinámicos que hacen que la pantalla parezca un festín visual, Solo necesitas matar hace que una dinámica conocida todavía sea interesante, atractiva e intrigante. Es una película japonesa de animación de ciencia ficción y acción basada en la novela de 2004 de Hiroshi Sakurazaka. Esta es su segunda adaptación cinematográfica, tras la producción estadounidense de acción real Al Filo del Mañana (2014) dirigida por Doug Liman.

Es el primer largometraje del director nipón Kenichiro Akimoto, con un guion de Yūichirō Kido y Yasuhiro Maeda, reconocido en este tipo de producciones por su música, que ensamblan de manera interesante y humana, una invasión extraterrestre ubicada en un futuro cercano, donde la humanidad enfrenta una invasión alienígena catastrófica.

Una enorme flor alienígena, Darol, estalla liberando monstruosas criaturas que arrasan Japón. Rita, una joven voluntaria solitaria muere atrapada por este desastre, pero al despertar se encuentra de nuevo al comienzo del día una y otra vez atrapada en un bucle temporal. Rita debe enfrentar la repetición de su muerte, dominar sus temores, y hallar un propósito. En su ciclo, conoce a Keiji, también preso del loop. Juntos lucharán, aprenderán de cada iteración y buscarán la forma de romper el ciclo, derrotar a los invasores y cambiar su destino.

La película se estrenó el 9 de junio de 2025 durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, apareció en cines japoneses el 9 de enero de 2026, y salió al mercado norteamericano el 16 de enero de 2026, abriendo esa ventana para que producciones como esta aparezcan en las pantallas grandes. La historia puede considerarse arriesgada y con un carácter humano que no se percibe a primera instancia, pero que va generando una simbiosis con sus personajes principales entre tecnología, robots y crisis personales, al mejor estilo de las animaciones japonesas.

“Solo necesitas matar” toma el mismo rumbo de su adaptación occidental, “A filo del mañana”, donde la actriz británica Emily Blunt se destacó, haciendo de esa cinta un clásico de la ciencia ficción. A diferencia de esa adaptación, Akimoto procuró ir más al fondo de sus personajes. Aunque en ocasiones la cinta se siente medida, como si a propósito no quisiera ser tan oscura, para lograr una audiencia más amplia, ya que Rita transita lo necesario en sus traumas, y Keiji, el otro personaje que la complementa, también se muestra con un arco lleno de traumas que le dan indicios al espectador de cómo enfrentar esa batalla final.

La película logra ser entretenida y lo suficientemente “japonesa” para quienes se interesan en estas historias y para quienes las conocen más a fondo, ya que los personajes de esta cultura casi siempre están acompañados de tragedias impactantes o situaciones inquietantes que realzan su crudeza. En esta ocasión se profundiza en la soledad, pero aquí se mantiene más la acción como hilo conductor y generador de tensión.

