Sonidistas y técnicos audiovisuales apoyan búsqueda de sobrevivientes de terremoto en Cali

Un integrante del cuerpo de Bomberos de Cali trabaja entre escombros este miércoles, en una jornada de búsqueda y rescate en Cali (Colombia). Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

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En medio de la emergencia causada por el terremoto que este 10 de agosto afectó a Cali y otras regiones del país, los Estudios Takeshima informaron que más de 70 profesionales del sector audiovisual y sonoro se integraron a las labores de búsqueda en zonas afectadas.

La entidad —adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali y dedicada a apoyar el arte sonoro y audiovisual de la región— explicó que fue gracias a las iniciativas “Brigada sonidistas” y “Ayudas Cali” que se reunieron ingenieros de sonido, radialistas, microfonistas y otros profesionales especializados para ayudar en medio de la tragedia.

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Con equipos de alta sensibilidad, estos profesionales recorren los sectores impactados para colaborar en la detección de posibles señales entre los escombros. Este tipo de apoyo técnico también se ha visto en Pereira, por ejemplo, donde sonidistas como Jacobo Forero han acompañado las labores de búsqueda con micrófonos de alta precisión.

Los Estudios Takeshima hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener el silencio alrededor de las zonas afectadas. “En este momento, el silencio absoluto y la quietud pueden salvar vidas. Si estás cerca de una zona afectada, la mejor manera de ayudar es hacer silencio para que los organismos de rescate puedan hacer su labor”, señalaron.

La institución también expresó su solidaridad con las víctimas de la emergencia en Cali, Valle del Cauca, Pereira, Armenia, Manizales y Chocó; “Somos un mismo equipo dentro y fuera del set”.

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La campaña invita además a la ciudadanía a reportar sectores que requieran atención, especialmente aquellos con menor presencia de voluntarios o equipos de rescate, indicando dirección y barrio a través de los canales habilitados por la iniciativa.

La emergencia deja hasta el momento 95 personas fallecidas y 997 heridas en Cali, de acuerdo con el último balance elaborado con información de las alcaldías, gobernaciones, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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