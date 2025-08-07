Sotheby’s regresó joyas de Buda que iba a subastar, por presión del gobierno Indio

Imagen de referencia de una subasta de Sotheby's. Foto: EFE - STRINGER

Tras presión del gobierno de la India y líderes budistas alrededor del mundo, la casa de subastas Sotheby’s devolvió al país asiático una serie de joyas sagradas que han sido vinculadas a los restos de Buda.

Las joyas de Piprahwa iban a ser subastadas en Hong Kong en mayo. Sin embargo, Sotheby’s detuvo la subasta luego de intervención diplomática y amenaza de acciones legales desde la India.

“Sotheby’s se mostró “encantada” de facilitar la devolución, tras dos meses de negociaciones entre el propietario, el nuevo comprador y el gobierno indio. Las reliquias se exhibirán ahora de forma permanente en India, según informó la casa de subastas", informó la BBC.

Las joyas fueron adquiridas por el conglomerado Godrej Industries Group, en Mumbai. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció el retorno de las joyas y se pronunció a través de su cueta de X: “¡Un día de júbilo para nuestro patrimonio cultural! Es un orgullo para todos los indios que las reliquias sagradas Piprahwa de Bhagwan Buddha hayan regresado a casa después de 127 largos años. Estas reliquias sagradas resaltan la estrecha relación de la India con Bhagwan Buddha y sus nobles enseñanzas".

A joyous day for our cultural heritage!



It would make every Indian proud that the sacred Piprahwa relics of Bhagwan Buddha have come home after 127 long years. These sacred relics highlight India’s close association with Bhagwan Buddha and his noble teachings. It also… pic.twitter.com/RP8puMszbW — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2025

Las gemas de Piprahwa, las cuales han sido descritas por algunos arqueólogos como uno de los hallazgos más impresionantes de la era moderna, fueron descubiertas por el administrador inglés William Claxton Peppé en 1898, cerca del lugar de nacimiento de Buda. De acuerdo con la BBC, se encontraron “casi 1.800 perlas, rubíes, zafiros y láminas de oro, enterrados junto a fragmentos de huesos identificados por una urna inscrita como pertenecientes al propio Buda”.

Durante más de un siglo, estas joyas permanecieron en una colección privada en Inglaterra. De las piezas encontradas, 300 se quedaron con los descendientes de Peppé y han sido exhibidas en diferentes momentos en varios lugares.

Tras años de indagaciones, la familia que las tenía en su custodia decidió venderlas en subasta, pues, de acuerdo con la BBC, otras opciones, como donarlas a una institución, presentaban múltiples problemas legales. Chris Peppé, bisnieto del hombre que halló las joyas, aseguró en ayo que esta era “la forma más justa y transparente de transferir estas reliquias a los budistas” y afirmó que en los monasterios que había visitado, los budistas en ellos no consideraban estas gemas como reliquias corpóreas.

Sin embargo, la inclusión de estas en la subasta en Hong Kong creó controversia, pues muchos se preguntaban si esta venta era ética. Luego de que se suspendiera la subasta y de que regresaran las gemas a India, Sothebý’s expresó en un comunicado de prensa que estaban “agradecidos con la familia Peppé por haber salvaguardado las gemas y por haber trabajado con nosotros, y con el Gobierno de la India, de buena fe para lograr este resultado histórico.

Los compradores de las joyas, el Godrej Industries Group, abarcan diferentes sectores como bienes de consumo, bienes raíces, agricultura, finanzas y productos químicos, según su sitio web. “Nos sentimos profundamente honrados de contribuir a este momento histórico. Las gemas de Piprahwa no son solo artefactos: son símbolos eternos de paz, compasión y el patrimonio compartido de la humanidad”, dijo Pirojsha Godrej, vicepresidente ejecutivo de Godrej Industries Group, en un comunicado de prensa del gobierno.