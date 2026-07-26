Spencer Tunick reúne 500 cuerpos para crear una escultura sobre la diversidad LGTBIQ+

El artista neoyorquino Spencer Tunick rinde homenaje a la comunidad LGTBI con la instalación 'Gran Spectrum', en la que plasmó los colores de la bandera arcoíris en uno de sus clásicos desnudos colectivos. Foto: EFE - Ángel Medina G.

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Cerca de 500 personas desnudas y cubiertas con pintura de once colores participaron este domingo en Gran Spectrum, la nueva intervención del artista estadounidense Spencer Tunick. Concebida como una gran escultura humana, la obra buscó representar “el gran espectro de la identidad LGTBIQ+” y rendir homenaje a una comunidad que, según el fotógrafo, “necesita todo el apoyo en el futuro”.

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Guiados por Tunick desde un megáfono, los voluntarios fueron organizándose en filas monocromáticas hasta construir una composición inspirada en la bandera arcoíris. Una vez terminada la instalación, el artista les pidió cambiar de posición para realizar distintas tomas fotográficas, con las que dio forma a la obra.

“Donde quiera que los cuerpos sean aceptados, desnudos, al unísono, y no separados, es un paso adelante hacia el futuro. Me siento muy afortunado de que todos los participantes parezcan haber disfrutado. Todos se están tomando ‘selfies’ entre sí con sus diferentes colores, es muy divertido”, dijo el artista exhausto a los periodistas tras finalizar su creación.

Tunick pidió luego al medio millar de voluntarios que lo ayudaron a cumplir este “sueño” que miraran de frente al templo, en cuyas calles adyacentes comenzaban a darse cita decenas de feligreses que esperaban para participar en la misma en el templo.

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También destacó el ambiente que se vivió durante la jornada, marcada por el entusiasmo de los voluntarios, quienes aprovecharon el cierre de la sesión para fotografiarse entre ellos.

La obra también incorporó la experiencia de quienes decidieron participar.

Alejandro Medina contó que llegó invitado por una amiga y que repetiría la experiencia por la posibilidad de reunir personas de distintos grupos sociales alrededor de una misma creación artística.

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Ana Losada explicó que otra participante de una intervención anterior de Tunick la animó a superar el pudor para hablar, a través del cuerpo, de la realidad de la comunidad LGTBIQ+.

Octavio Macías, por su parte, destacó la inclusión y la libertad que, en su opinión, representa la instalación.