Stephen King: cinco obras para acercarse a su mundo terrorífico

Hoy, Stephen King cumple 75 años, pero, aunque en la actualidad es reconocido a nivel mundial por su literatura de terror, no siempre fue así. Como les sucede a algunos escritores cuando están iniciando, al principio sus trabajos fueron rechazados, hasta que en 1965 logró que su relato I Was a Teenage Grave Robber —nombre que al final fue cambiado a In a Half-World of Terror— fuera publicado por la revista Comics Review.

Nueve años después de aquel suceso publicó su primera novela, que lo lanzó a la fama: Carrie, una obra de terror y suspenso. Después de ella, vinieron más de sesenta novelas como It, El resplandor, El Misterio de Salem’s Lot y Cementerio de animales, entre otras.

Carrie

La novela se sitúa en el pueblo ficticio de Chamberlain, que termina siendo destruido por cuenta de Carrie, convirtiéndose así en un pueblo fantasma.

Carrie es maltratada en su casa por su madre y en el instituto donde estudia sufre de acoso escolar, situación que se agrava cuando tiene su primera menstruación, ya que sus compañeros se burlan de ella y le arrojan tampones.

Tiempo después, se da cuenta que tiene poderes telequinéticos, que decide usarlos durante el baile de graduación para vengarse de las personas que le han herido. Sin embargo, todo se sale de control y termina descargando su ira no solo con los estudiantes de su escuela, sino también con otras personas del pueblo.

La obra ha sido adaptada al cine en cuatro ocasiones. La primera de ellas en 1976 y la última en 2013.

It

La tranquilidad de la ciudad ficticia de Derry es interrumpida debido a una serie de asesinatos que se empiezan a presentar en él. Aquellos homicidios son cometidos por un payaso llamado Pennywise o Eso, una de las tantas formas en las que es capaz de convertirse un ser que pertenece a otra realidad, con el fin de nutrirse del miedo de los más pequeños.

Un grupo de niños, quienes se autodenominan “El Club de los Perdedores”, se proponen derrotar a aquella criatura. Es así como terminan enfrentándolo durante una batalla.

Veintisiete años después, aquellos niños —que ahora en realidad son adultos— deciden regresar a Derry, para honrar la promesa infantil que habían hecho, pues al parecer Eso aún vive y ha desatado de nuevo el terror en su ciudad.

La novela fue adaptada al cine en el 2017 y en el 2019 se estrenó su secuela.

El resplandor

Jack Torrance, un escritor, es obligado por su familia a aceptar un empleo en el hotel Overlook, que guarda un pasado sangriento. El lugar está lleno de espíritus que se encargan de recordarle a los visitantes los acontecimientos escalofriantes que sucedieron en él.

Un día, la familia de Jack decide visitarlo. El hotel intenta apoderarse sin éxito de Danny, hijo de Jack, ya que tiene poderes psíquicos. Al no lograr su objetivo, es Jack quien termina poseído, un vehículo para matar a Danny y Wendy, la esposa de Jack.

En 1980, la obra fue adaptada al cine.

El Misterio de Salem’s Lot

En Jerusalem’s Lot, un pueblo ficticio, empiezan los animales a morir desangrados y los niños a desaparecer. Un escritor llamado Ben Mears decide regresar a aquel lugar tras fallecer su esposa.

La obra, que fue titulada originalmente por King como Second Coming, fue inspirada en Drácula, pues aquella idea surgió debido a una pregunta que le hizo a su esposa después de releer el libro de Bram Stoker. A raíz de eso, se cuestionó sobre qué pasaría si el Conde llegara a aparecer en un pequeño pueblo.

La novela ha sido adaptada a la televisión en dos oportunidades: en 1979 y en 2004.

Cementerio de animales

Un médico llamado Louis Creed se va a vivir con su familia a una casa en Ludlow, en donde hay un cementerio de animales. Creed es advertido por Víctor Pascow, un joven universitario, sobre los peligros que guardan aquel cementerio.

En un pasado, el cementerio era utilizado para enterrar a las mascotas de los habitantes de Ludlow. Sin embargo, dejaron de hacerlo después de darse cuenta de que, aunque aquel lugar tenía el poder de volver a la vida a los animales, algunos cuando regresaban mostraban un comportamiento agresivo.

Por eso, nadie tampoco debe enterrar a seres humanos en el cementerio. Sin embargo, la tentación y el amor de Creed hacia uno de sus hijos hace que no tenga en cuenta aquella advertencia.

En 1989 y en 2019, se conocieron las adaptaciones cinematográficas de la obra de King, bajo el título Pet Sematary.

