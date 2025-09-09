No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Subastarán en Viena una cámara Leica blanca que pertenecía al papa Francisco

Una cámara de fotos del tipo Leica M-A, de color blanco y que pertenecía al fallecido papa Francisco, será subastada el próximo 22 de noviembre en Viena, informó este martes la casa de subastas austríaca Leitz Photographica Auction en Instagram.

EFE
09 de septiembre de 2025 - 09:11 p. m.
El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025.
El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025.
Foto: EFE - FABIO FRUSTACI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El precio de salida de la cámara será de 30.000 euros (unos 35.000 dólares) y la recaudación final, estimada en entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 82.000 dólares), se destinará a la organización caritativa personal de Francisco, fallecido en abril pasado a los 88 años de edad.

La Leica, un regalo que recibió el papa argentino en 2024 de parte de la propia firma Leica AG, cuenta con exclusivo revestimiento en cuero blanco y otros elementos lacados.

Vínculos relacionados

Descubren cuál fue el primer uso de color azul índigo hace 34.000 años
OpenAI respalda una película animada con IA para debutar en Cannes
Federico García Lorca: poeta y dramaturgo comprometido con lo popular y social

Un detalle especial son los grabados en la cámara y en el objetivo tipo Leica Noctilux-M 1:1,2/50mm ASPH, informó Leitz Photografica Auction en su página web (https://www.leitz-auction.com/en/Leica-M-A-no.5000000-Pope-Francis/A02119)

La subasta se realizará en el exclusivo hotel Imperial de Viena, que suele acoger a visitas reales y de Estado en la capital austríaca.

Otro factor importante para los coleccionistas y posibles compradores es que tanto la cámara como el objetivo llevan un número de serie muy especial: el 5.000.000.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Papa Francisco

Fancisco

Cámara Leica

Subasta

Viena

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar