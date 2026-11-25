Tras la alerta emitida por La Silla Vacía sobre la orden de la Superintendencia de Sociedades de realizar una visita administrativa a las instalaciones del medio el próximo 26 de noviembre, periodistas, congresistas y organizaciones se han pronunciado rechazando la decisión. Según informó La Silla Vacía en un comunicado, la orden llegó pocos días después de que Carlos Suárez, estratega político del presidente Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, publicara una columna de opinión en la Revista Semana "haciendo…

Tras la alerta emitida por La Silla Vacía sobre la orden de la Superintendencia de Sociedades de realizar una visita administrativa a las instalaciones del medio el próximo 26 de noviembre, periodistas, congresistas y organizaciones se han pronunciado rechazando la decisión. Según informó La Silla Vacía en un comunicado, la orden llegó pocos días después de que Carlos Suárez, estratega político del presidente Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, publicara una columna de opinión en la Revista Semana "haciendo señalamientos falsos en contra de La Silla Vacía, de la directora y del hermano que ahora será visitado por la Superintendencia". Junto con el medio de comunicación, la Superintendencia de Sociedades también ordenó una visita y requirió los mismos documentos del hermano de Juanita León, directora de La Silla Vacía.

Ayer, la @SSociedades ordenó una visita a La Silla Vacía el próximo jueves 26 de noviembre. En paralelo, la entidad anunció otra inspección a la empresa del hermano de la directora de La Silla, Juanita León, solicitando exactamente los mismos documentos.



El anuncio llega pocos… pic.twitter.com/QssatvuYrd — La Silla Vacía (@lasillavacia) November 25, 2026

En su comunicado, el medio afirmó que colaboraría con lo requerido por la ley y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). "Nos preocupa que esta actuación se produzca en medio de una creciente serie de ataques y señalamientos públicos contra La Silla Vacía y su directora por parte de funcionarios del Gobierno y personas cercanas al poder", escribieron.

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La FLIP se pronunció frente a la alerta. A través de su cuenta de X expresaron su preocupación por la visita administrativa que programó la Superintendencia de Sociedades. "La diligencia se anuncia en un contexto en el que el medio y su directora, Juanita León, han sido objeto de reiterados señalamientos públicos por sus investigaciones", escribieron.

Adicionalmente, la organización afirmó que el oficio de la Superintendencia "exige datos personales y salarios de los directivos del medio, pero no precisa qué hechos motivan la actuación, qué vínculo societario busca verificar ni por qué necesita tales datos".

La FLIP, también recordó que: "En octubre, tras la publicación de investigaciones de La Silla Vacía sobre él, Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, calificó al medio como un actor político y anunció que se referiría a su financiación y a sus supuestos nexos con Ecopetrol".

Además, aseguraron que el Estado no puede restringir la libertad de expresión por medios o vías indirectos y solicitaron a la Superintendencia informar cómo inició la actuación, qué hechos la motivaron, qué situación de control o grupo empresarial busca verificar y justificar el porqué requiere datos de nómina individualizados y revise el alcance de esa solicitud.

Según informó La Silla Vacía, la Superintendencia ordenó una visita con los mismos requerimientos a la empresa de un hermano de Juanita León, que no tiene relación con el medio. — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) November 25, 2026

Además de la FLIP, periodistas como María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo y Laura Ardila se pronunciaron frente a la situación. "Gobierno no, régimen. Ya es hora de llamar esto por su nombre", escribió Restrepo en su cuenta de X. Por su parte, Duzán afirmó que "es un atentado a la libertad de prensa que todos los colombianos deberíamos repudiar", mientras que Ardila se dirigió a los medios y demás periodistas con este mensaje: "ojalá todos entiendan que este es un ataque al periodismo en general, y tengamos el coraje de que la solidaridad nos encuentre en el mismo lado. Si no, el próximo puede ser cualquiera".

Santiago Ángel, subdirector nacional de noticias de RCN Radio, también rechazó la orden de la Superintendencia y recordó que el gobierno había asegurado en campaña que respetaría la crítica y la libertad de prensa. "Estas presiones van en contravía de esa promesa de respeto", afirmó.

Desde el Congreso, también se han pronunciado actores de diferentes bancadas. Daniel Briceño, del Centro Democrático, escribió: "La Superintendencia de Sociedades, que poco ha hecho por el país durante los últimos meses, ahora decide intervenir en un medio de comunicación. Esto es inaceptable. En el pasado, Cielo Rusinque intentó utilizar irregularmente la SIC y no lo permitimos. Esta vez tampoco vamos a permitir que se utilice otra superintendencia de manera anómala para intervenir en asuntos que no le corresponden".

Las senadoras Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, también rechazaron los actos. "Primero fueron por Petro, luego por Coronell y ahora van por La Silla Vacía. ¿Dónde queda la libertad de prensa? El fascismo se tomó la Casa de Nariño. ¿Quién será el siguiente amenazado?", escribió Hernández.

Primero fueron por Petro, luego por Coronell y ahora van por La Silla Vacía. ¿Dónde queda la libertad de prensa? El fascismo se tomó la Casa de Nariño. ¿Quién será el siguiente amenazado? https://t.co/vsuXw9UKky — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) November 25, 2026

Voces de la academia se sumaron al rechazo frente a la orden. Sandra Borda escribió: "Entre más bravucones frente a sus propias cámaras, entre más revólver al cinto y más gritos, más delgadita tienen la piel frente a la crítica y el monitoreo de los medios. Ahí sí les entra la testosterona en déficit". Y, por su parte, Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, dijo: "Una prensa libre es indispensable para el ejercicio libre de la democracia. Las tácticas que intimidan a la prensa son peligrosas y preocupantes".

Entre más bravucones frente a sus propias cámaras, entre más revólver al cinto y más gritos, más delgadita tienen la piel frente a la crítica y el monitoreo de los medios. Ahí sí les entra la testosterona en déficit.



SuperSociedades ordena inspección a La Silla Vacía tras… — Sandra Borda 🪷🪷 (@sandraborda) November 25, 2026

Según informó La Silla Vacía, la comunicación de la entidad liderada por Julia Eva Pretelt Varga, quien hizo parte del equipo de De la Espriella Lawyers, decía: “Funcionarios de la superintendencia de Sociedades visitarán las instalaciones de la compañía el día 26 de noviembre de 2026, por lo cual requerimos que en esa fecha se encuentre presente un representante legal”.

Frente a la alerta emitida por el medio y la solicitud hecha a la Defensoría del Pueblo, esta entidad se pronunció a través de un oficio. "Desde la Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación por esta actuación, particularmente por el contexto en el que se produce, precedido de reiterados señalamientos públicos contra La Silla Vacía y su directora, la periodista Juanita León García. Si bien estas circunstancias no permiten establecer por sí solas una relación entre dichos señalamientos y la actuación administrativa, si hacen necesario recordar los estándares constitucionales e interamericanos que deben orientar el ejercicio de las competencias de las autoridades publicas cuando sus actuaciones puedan incidir en la libertad e independencia de los medios de comunicación".

La Defensoría también recordó las diferentes instancias que protegen la libertad de prensa, como el artículo 20 y 73 de la Constitución Política de Colombia, varias sentencias de la Corte Constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíben la censura a través de medios indirectos como controles administrativos o judiciales, entre otras.

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