Suspenden el Festival Petronio Álvarez en Cali tras el terremoto de 7,4 en Colombia

La Ciudadela Petronio se instala en la Unidad Deportiva Alberto Galindo de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

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Tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en horas de la mañana del 10 de agosto, la alcaldía de Cali decidió suspender la realización de la edición 30 del Festival Petronio Álvarez.

En un comunicado de prensa expresaron su solidaridad con las víctimas y las familias afectadas. “Asimismo, extendemos un llamado a la ciudadanía caleña para unirse a los esfuerzos institucionales y humanitarios desplegados para la atención de las víctimas”, mencionaron.

Aunque algunos eventos ya se estaban llevando a cabo, como el Desfile Petronio, el alcalde Alejandro Eder, frente a las circunstancias, tomó la decisión de no realizar el evento.

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Las autoridades argumentaron que esta resolución se adoptó en la situación de fuerza mayor que atraviesa la ciudad, para priorizar la vida y seguridad de todos.

Por otro lado, determinaron que: “El desarrollo de las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales que conforman la programación del Festival queda estrictamente sujeto a la evaluación continua que las autoridades y organismos de socorro realicen sobre la evolución de la emergencia”.

Adicionalmente, confirmaron que se están tomando medidas operativas y logísticas con el fin de proteger el bienestar de los artistas que ya estaban en la ciudad para el evento y la Alcaldía garantizará su acompañamiento.

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Ante la suspensión del festival, la Alcaldía afirmó que la Secretaría de Cultura de la capital vallecaucana mantendrá un canal de diálogo abierto con los colectivos artísticos, líderes del Pacífico y proveedores para coordinar los pasos a seguir frente a la contingencia.

“En estos momentos difíciles expresamos nuestra absoluta solidaridad a todas las comunidades del Litoral Pacífico, reafirmando los lazos históricos y de hermandad que nos unen con la región, ante esta lamentable situación”, finalizaron.

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