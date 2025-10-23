Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Talleres, música y desfiles para niños en la Plaza de Bolívar este 23 de octubre

La actividad busca fortalecer el vínculo de las infancias con el patrimonio cultural, el medioambiente y la ciudad.

Redacción Cultura
23 de octubre de 2025 - 05:38 p. m.
La jornada “Cultura se Toma la Plaza” es parte de la estrategia distrital El Centro Vive.
La jornada “Cultura se Toma la Plaza” es parte de la estrategia distrital El Centro Vive.
Foto: pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Plaza de Bolívar se convertirá este jueves 23 de octubre en un escenario dedicado a las infancias. De 1:00 a 5:00 de la tarde, la jornada “Cultura se Toma la Plaza – Especial niñas y niños” ofrecerá actividades artísticas, pedagógicas y ambientales lideradas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dentro de la estrategia El Centro Vive.

El evento busca que niñas y niños se acerquen al patrimonio cultural y al cuidado de la ciudad a través de experiencias creativas. Durante toda la tarde, el público podrá recorrer distintos espacios de la plaza para participar en talleres, presentaciones musicales, muestras de danza y obras teatrales.

Vínculos relacionados

“Los espacios artísticos son refugios para pensar”
La historia detrás de las esmeraldas colombianas que se robaron en el Louvre
“No me interesa un premio más”: Marta Gómez, tras 25 años de carrera musical

La Filarmónica de Bogotá abrirá la programación con un dueto de violín y guitarra que forma parte del programa Filarmónica al Barrio, pensado para acercar la música a los públicos infantiles.

Por su parte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) llevará dos actividades: el taller “El agua en 2050: ¿un futuro sin ríos?”, centrado en la conciencia ambiental mediante la creación de esculturas en porcelanicrón, y la obra de títeres “El Príncipe Sefir y la serpiente malvada”.

🗞️ Puede interesarle: La obra de teatro que recuerda a los desaparecidos de la Unión Patriótica

El Museo del Oro, en articulación con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), presentará el taller “Sabores viajeros”, que explora el origen de los alimentos y las rutas culturales que los pueblos han trazado alrededor de la comida.

El Museo de Trajes de la Universidad de América se sumará con el desfile “Que la basura no se vuelva paisaje”, una pasarela en la que se mostrarán piezas elaboradas con materiales reciclados como parte de una reflexión sobre sostenibilidad y consumo responsable.

La jornada cerrará con la presentación de Pasos de Tradición – Ritmos que Inspiran, grupo conformado por personas mayores que interpretarán ritmos colombianos como el bambuco, la carranga, el torbellino y la cumbia, reafirmando la vigencia del patrimonio inmaterial de la ciudad.

“Cultura se Toma la Plaza” forma parte del trabajo distrital para dinamizar el espacio público del Centro Histórico y promoverlo como un punto de encuentro ciudadano. La entrada a todas las actividades será libre y apta para público de todas las edades.

Puede consultar más información aquí

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

El Magazín Cultural

Cultura

Plaza de Bolívar

Noticias hoy

Noticias Cultura

Cultura se Toma la Plaza – Especial niñas y niños

Centro Histórico

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Planes en Bogotá

Agenda cultural

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.