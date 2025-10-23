Talleres, música y desfiles para niños en la Plaza de Bolívar este 23 de octubre

La jornada “Cultura se Toma la Plaza” es parte de la estrategia distrital El Centro Vive. Foto: pixabay

La Plaza de Bolívar se convertirá este jueves 23 de octubre en un escenario dedicado a las infancias. De 1:00 a 5:00 de la tarde, la jornada “Cultura se Toma la Plaza – Especial niñas y niños” ofrecerá actividades artísticas, pedagógicas y ambientales lideradas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dentro de la estrategia El Centro Vive.

El evento busca que niñas y niños se acerquen al patrimonio cultural y al cuidado de la ciudad a través de experiencias creativas. Durante toda la tarde, el público podrá recorrer distintos espacios de la plaza para participar en talleres, presentaciones musicales, muestras de danza y obras teatrales.

La Filarmónica de Bogotá abrirá la programación con un dueto de violín y guitarra que forma parte del programa Filarmónica al Barrio, pensado para acercar la música a los públicos infantiles.

Por su parte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) llevará dos actividades: el taller “El agua en 2050: ¿un futuro sin ríos?”, centrado en la conciencia ambiental mediante la creación de esculturas en porcelanicrón, y la obra de títeres “El Príncipe Sefir y la serpiente malvada”.

El Museo del Oro, en articulación con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), presentará el taller “Sabores viajeros”, que explora el origen de los alimentos y las rutas culturales que los pueblos han trazado alrededor de la comida.

El Museo de Trajes de la Universidad de América se sumará con el desfile “Que la basura no se vuelva paisaje”, una pasarela en la que se mostrarán piezas elaboradas con materiales reciclados como parte de una reflexión sobre sostenibilidad y consumo responsable.

La jornada cerrará con la presentación de Pasos de Tradición – Ritmos que Inspiran, grupo conformado por personas mayores que interpretarán ritmos colombianos como el bambuco, la carranga, el torbellino y la cumbia, reafirmando la vigencia del patrimonio inmaterial de la ciudad.

“Cultura se Toma la Plaza” forma parte del trabajo distrital para dinamizar el espacio público del Centro Histórico y promoverlo como un punto de encuentro ciudadano. La entrada a todas las actividades será libre y apta para público de todas las edades.