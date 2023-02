“The Banshees of Inisherin” o la canción de lo que se espera

Brendan Gleeson y Colin Farrell son los protagonista de "Los espíritus de la isla", ambientada en el corazón de Irlanda. Foto: Photo by Jonathan Hession. Courtesy of Searchlight Pictures.

Una isla puede ser las tablas de un teatro y las tablas, una isla. Ese espacio confinado donde lo imaginario se hace real, donde los personajes rondan en círculos y, si se van (si zarpan de las costas, si corren tras escena), no les podemos ver. Tal vez por eso Martin McDonagh, el director de The Banshees of Inisherin (2022), decidió ubicar la película en esta isla ficticia al oeste de Irlanda que sirve de escenario para dos hombres que solo buscan un modo de cantar sus penas.

Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell) es un campesino sencillo, inocente, adaptado a la monotonía de aquella isla, prendado a sus animales, especialmente a su pequeño burro (Jenny), y completamente ajeno a cualquier ambición. Pádraic tal vez solo tiene una motivación en sus días: la amistad de Colm Doherty (Brendan Gleeson). Por ello, la simple idea de perder esa amistad rompe con la sencillez de su mundo y lo lanza a la incomprensión de cómo un hombre decide cortar la relación con el otro de un día para otro, sin palabras ni razones de por medio.