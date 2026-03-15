The New Yorker: un centenario muy oportuno

Su base de algo más de un millón de abonados, tan exigentes y demandantes con los estándares de calidad que la revista ha entregado desde 1925, ha permitido la ampliación de su oferta cultural a un festival anual de charlas con grandes personajes. Foto: AFP - ANGELA WEISS

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A esta hora, en la Biblioteca Pública de Nueva York, ya han terminado de desmantelar cualquier vestigio de la exposición conmemorativa del primer siglo de vida editorial de la icónica revista The New Yorker. La muestra que durante un año exacto, de febrero a febrero, engalanó de manera gratuita los pasillos de la planta superior es el homenaje de exhibición hacia una publicación que, por méritos propios y muy a pesar de sí misma, ha conseguido mantenerse como un referente esencial del periodismo norteamericano con su ecléctica mezcla de política, música, literatura y reportaje. Su supervivencia, casi incólume, hasta nuestros días, y más aún en la actual crisis de los medios tradicionales, es un caso de estudio en sí mismo que sigue descrestando a los expertos.

Y es que tal y como bien lo resumió el editor jefe de la revista, David Remnick, en el documental de Netflix “The New Yorker Cumple 100 Años”, la existencia de esta publicación no puede catalogarse de una manera distinta a “milagrosa”. Con artículos de larguísima extensión para los estándares de nuestra generación tiktokera, prácticamente prescindiendo de las fotografías y optando en su lugar por caricaturas de una sola viñeta que ya son parte de la cultura popular, apostando fuertemente por la distribución en papel aunque abriendo la puerta a lo digital y manteniendo un diseño clásico a triple columna que apenas ha sufrido ligeras modificaciones desde el primer tiraje, es inexplicable que para este punto de su historia ya no se hayan quebrado sino que, incluso, sus beneficios estén creciendo por cuarto año consecutivo.

Con 11 Premios Pulitzer en su haber, incluyendo los tres últimos que ganó en 2025 y con los cuales rompió todos los récords históricos de galardones para una misma revista, es claro que The New Yorker tiene talento para rato. Y no sólo eso, sino que se posiciona fuertemente como la principal plataforma donde todos los pesos pesados de la industria quieren publicar, lo que sin lugar a duda constituye una victoria particularmente para sus suscriptores, quienes se han acostumbrado a leer cada semana en la sección “Fiction” las últimas novedades, todavía con la tinta sin secarse del todo, de nombres tan relevantes como ganadores del Premio Nobel de Literatura o del Pulitzer de ficción y de fuertes candidatos que sigue haciendo la fila para su ingreso acreditado al Olimpo Literario.

Por supuesto, nada de esto sería posible sin un público fiel que sigue convencido de su causa periodística y contribuye con ella, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, a donde también envían sus ejemplares impresos. Su base de algo más de un millón de abonados, tan exigentes y demandantes con los estándares de calidad que la revista ha entregado desde 1925, ha permitido la ampliación de su oferta cultural a un festival anual de charlas con grandes personajes cuyos tiquetes se agotan en minutos y varios podcasts sobre política y actualidad que están entre lo más escuchado de Spotify.

En definitiva, un centenario muy oportuno que nos llena de esperanza cuando el negocio editorial más la necesita.

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