Thélyson Orélien cancela su gira en Francia tras acusaciones de usar IA en su novela

El autor, de 38 años y de doble nacionalidad canadiense y haitiana, se encontraba en Francia desde principios de septiembre y tenía previsto proseguir su gira promocional en París y otras regiones francesas para hablar de su libro "C’était ça ou…

"Regresó a Canadá este fin de semana", informó una fuente cercana a su círculo profesional.

El escritor Thélyson Orélien, un fenómeno literario en Francia que es acusado de utilizar la inteligencia artificial, interrumpió su gira promocional gala y regresó a Canadá este fin de semana, indicó su entorno.

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El autor, de 38 años y de doble nacionalidad canadiense y haitiana, se encontraba en Francia desde principios de septiembre y tenía previsto proseguir su gira promocional en París y otras regiones francesas para hablar de su libro "C’était ça ou mourir", en el centro de la polémica.

El libro, fenómeno de la temporada literaria en Francia y que cuenta el periplo de un migrante entre Haití y Canadá, fue retirado de la lista de aspirantes al prestigioso premio Goncourt a raíz de las acusaciones de haber recurrido a la IA.

Poco después de estas acusaciones lanzadas la semana pasada, Orélien fue objeto de denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá.

Su editorial canadiense, donde el escritor se instaló en 2010 tras huir de Haití, ya suspendió la semana pasada su gira promocional.

Por el momento, el novelista y poeta no respondió directamente a las acusaciones, pero dijo que se pronunciará "cuando todo esté tranquilo". "Porque ahora, de todos modos, existe esa voluntad no sólo de atacar el libro, sino sobre todo mi voz […], de hacerme callar".

Esta polémica sacudió el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará al sector del libro.

Las denuncias fueron publicadas por primera vez en una cuenta de X con menos de 100 seguidores llamada "Balance ton Claude". En una publicación, acusaron al autor de haber usado inteligencia artificial en su novela, luego de que el texto fuera pasado por el programa Pangram para la detección de IA. "Probamos varios pasajes, en distintos puntos del manuscrito, y obtuvimos casi siempre el mismo resultado: 100 por ciento IA", escribieron.

El escritor se defendió y negó las acusaciones en declaraciones dadas al medio francés Liberation. "Siempre me ha encantado crear y escribir, no veo por qué usaría una máquina", dijo el hombre de 38 años. Agregó, además, que estaba trabajando en un expediente junto con sus editores para demostrar que la autoría del libro pertenece únicamente a él.

Por otro lado, el escritor también enfrenta acusaciones de plagio en Canadá. El periódico de Quebec, La Presse, afirmó que "había copiado párrafos enteros mientras trabajaba para el periódico como colaborador independiente hace aproximadamente una década", informó la agencia RFI.

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