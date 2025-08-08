Tomás González, ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

El autor de "La luz difícil" y "Primero fue el mar" recibe el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025 Foto: Óscar Pérez

El escritor colombiano Tomás González ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025, un galardón otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Este premio, que se entrega anualmente a escritores iberoamericanos por su trayectoria literaria y su contribución a la narrativa, resalta las obras que ofrecen una mirada profunda sobre temas culturales y humanos. González, con su carrera consolidada y su enfoque en la vida íntima y los sentimientos humanos, se convierte en el primer escritor colombiano en recibir este importante reconocimiento.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Carolina Arredondo, fue la encargada de hacer el anuncio oficial. En sus palabras, la obra de Tomás González ha aportado a la literatura contemporánea, especialmente por su manera de abordar los sentimientos y las relaciones humanas a través de la escritura: “Su obra es una de las más sólidas y contundentes de la literatura colombiana contemporánea y un tesoro hasta ahora escondido de las letras hispanoamericanas”, comentó Arredondo al anunciar al ganador del 2025.

González, conocido por novelas como La luz difícil y Primero fue el mar, afirmó que el galardón le da “alas” para continuar desarrollando su obra. “Va a ser un impulso muy grande a lo que me queda a mí por el trabajo que tengo por hacer”, agregó.

El jurado encargado de la selección de este año estuvo compuesto por reconocidos escritores de Iberoamérica. Entre ellos se encuentran la argentina Mariana Enríquez, la venezolana Vilena Figueira, los chilenos Diego Zúñiga y Marcelo Mellado, y la colombiana Pilar Quintana, quien también fue la encargada de compartir la noticia en sus redes sociales. Según el fallo del jurado, la escritura de González se caracteriza por su sensibilidad y su singular estilo narrativo para abordar temas como la soledad, la violencia y la muerte.

La ceremonia oficial de entrega del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025 se celebrará en las próximas semanas. Durante el evento, González recibirá una medalla, un diploma y un premio en efectivo de 45 millones de pesos chilenos, equivalente a más de 180 millones de pesos colombianos.

El Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas fue creado en 2012 con el objetivo de reconocer a autores iberoamericanos que le han aportado a la literatura de la región. Además de González, en años anteriores escritores como Ricardo Piglia, Juan Villoro y Alejandro Zambra han sido distinguidos con este galardón.