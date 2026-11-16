Linda Pongutá presentará su primera exhibición individual en la galería Casas Riegner. En esta muestra, titulada "Tracción de gabinete", se incorporarán elementos quemados que se alternan con flores teñidas y desgastadas en un proceso de arrastre. En su práctica, la artista bogotana de origen mestizo investiga las tensiones entre naturaleza, tecnología y política, explorando materiales como tinturas naturales, derivados del petróleo y metal industrial en instalaciones y esculturas que reflejan procesos de duelo, resistencia y transfiguración.

"Estructuras fibrosas, gruesas y semejantes a lianas atraviesan las tuberías metálicas sin enrollarse a ellas; caen, obstruyen sus conductos y aumentan el peso de una infraestructura que parece ceder bajo su propia carga. Como si descendiera del techo, agotada y suspendida, la estructura deja ver por momentos el desgaste que atraviesa su interior. Junto a ella, flores de floripondio cubiertas de pigmentos naturales caen y se dispersan, construyendo un estado de descomposición industrial y respiración", detalló la galería.

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Pongutá es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y con maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional. Ha participado en exposiciones como el 44 Salón Nacional de Artistas, Pereira (2016); Artecámara en ARTBO, Bogotá (2015); y el Yogyakarta International Videowork Festival, Indonesia (2012).

Su taller se ubica en el antiguo Edificio Telecom, en la oficina 906. Desde allí crea sus obras y los tintes que utiliza en algunas de ellas. “Este lugar siempre huele distinto. Siempre hay algo cocinándose aquí. A veces, desde el ascensor siento el olor. En ocasiones huele a tabaco, en otras a cebolla o a madera quemada y cuando se mezclan algunos aromas sale una fragancia muy rica”, dijo la artista a El Espectador para la serie Los microcosmos del arte.

En ese espacio, la artista ha secado cáscaras de cebolla y ha creado tintes con tabaco y cochinillas. Desde allí, contó, comienza sus días a las 9:00 a.m. “Empiezo hurgando en dibujos que tengo, hago pruebas, voy por materiales, empiezo a teñir. Pongo la olla con tintes. Cuando no tengo el tinte, voy y busco en los residuos de los supermercados, charlo con la gente, me tomo un tinto, traigo el material y siempre me pongo a teñir. Me encanta ese proceso porque soy muy dispersa y me puedo poner a hacer otra cosa mientras tanto. Después empiezo a hacer pruebas a veces de cerámica y dibujo y escribo todos los días. También reviso lo que he hecho, leo y hablo con la gente del sector”, relató.

Llegó a su taller actual en 2012, aunque tuvo que ocupar otro espacio durante unos años cuando el edificio fue convertido en un call center. Sin embargo, cuando regresó, conservó los muebles que había allí desde la era Telecom. Contó que le gusta que los muebles tengan historias.

“Hay algo que disfruto de todo esto y es sentir esta operación de que los objetos son casi todos prestados. Son regalos, pero también hay una suerte de préstamo ahí. Creo que así siento la impermanencia y la oportunidad que me brinda el arte de trabajar con los demás y sentir que estamos en un constante intercambio de información. Esa información se puede intercambiar a través de los objetos, y por eso creo que tiene relación con el arte. Por eso creo que me gusta estar acá, porque aquí también, como artista, estoy produciendo información de alguna forma”, afirmó.

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