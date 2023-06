Tragedias en el fútbol (III) (Fútbol paradójico)

“No llores por mí, Argentina” es el título de una famosa canción interpretada magistralmente por Paloma San Basilio y por Nacha Guevara. La letra alude al emotivo discurso de Eva María Duarte en el balcón de la Casa Rosada, tras convertirse en la primera dama de Argentina. La traigo a colación porque, después del bochornoso espectáculo vivido recientemente en el clásico argentino, me he quedado en silencio porque las palabras faltan cuando se presienten más y más tragedias.