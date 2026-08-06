Tras décadas de deterioro, reabre en Chocó el primer teatro público del litoral pacífico

Inauguración del Teatro César Conto Ferrer. Foto: Cortesía MinCulturas

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Durante años fue solo una ruina de siete pisos en el centro de Quibdó: paredes húmedas, filtraciones, obras suspendidas y la sensación de que ese edificio, el Teatro César Conto Ferrer, terminaría demolido. Esta semana, después de años de abandono y de una recuperación marcada por retrasos y disputas técnicas, el teatro reabrió sus puertas.

Inaugurado en 1963, fue durante décadas el principal escenario artístico del Chocó. Con el tiempo, sin embargo, terminó convertido en una de las imágenes más visibles del abandono estatal en la región.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lideró la renovación del espacio con una inversión de COP 21.200 millones para las obras y cerca de COP 3.647 millones para la dotación técnica, que aún se encuentra en proceso. “Se estima que la infraestructura, con su dotación completa, se entregue oficialmente a la ciudadanía en el tercer trimestre de 2026”, señaló la cartera en un comunicado.

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Más que una obra física, la reapertura busca devolverle a Quibdó un espacio para la creación y el encuentro. Durante el acto de entrega, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, señaló que Chocó “es el territorio más intenso de Colombia, y ese territorio intenso debía tener una infraestructura igual de intensa, para reivindicar las prácticas artísticas y culturales que le emergen”.

A través de su cuenta de X, la ministra volvió a referirse al alcance simbólico del proyecto: “Convencida de que retoña el Pacífico colombiano con la entrega del Teatro César Conto Ferrer de Quibdó, el primer teatro público del litoral Pacífico (…) Lo más importante no cabe en la infraestructura; el teatro es el cumplimiento de un compromiso adquirido con la Mesa de Cultura del Paro Cívico del Chocó. A veces gobernar consiste, sencillamente, en no olvidar las promesas”, escribió este 5 de agosto.

El renovado edificio cuenta con 3.356 metros cuadrados distribuidos en siete pisos. Dispone de un escenario con cuatro camerinos, una platea, palcos, foso de orquesta y un sistema de trampas escénicas pensado para montajes teatrales, musicales y dancísticos de mayor complejidad.

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Casi diez años después, se cumple una de las demandas del Paro Cívico de Chocó

La recuperación del teatro también tiene una dimensión política. Según el Ministerio, los primeros intentos de rescatar la infraestructura comenzaron en 2016 y permitieron iniciar una primera fase de rehabilitación en 2017. Ese mismo año, el Paro Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó convirtió la recuperación del Teatro César Conto Ferrer en una de sus principales demandas. “La ciudadanía, gestores culturales y organizaciones sociales defendieron su conservación por el profundo valor histórico y simbólico que representa para Quibdó”, señaló la cartera de las Culturas.

El proyecto fue retomado por el Gobierno nacional en 2022 y la segunda fase de ampliación, mantenimiento y terminación comenzó formalmente en marzo de 2025. “Esta nueva etapa permitió consolidar la recuperación definitiva del escenario para devolverle a la ciudad un espacio multipropósito destinado a la realización de obras de teatro, conciertos, danza, cine, actividades comunitarias y manifestaciones culturales propias del Pacífico colombiano”, escribió el MinCulturas.

El Teatro César Conto Ferrer se suma así a otros proyectos de infraestructura cultural impulsados por el Ministerio en el departamento, como los centros culturales de Nóvita, Juradó y Litoral de San Juan.

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