Tres producciones colombianas participan en el New York Film Festival 2025

La edición 63 del New York Film Festival (NYFF) se celebrará hasta el 13 de octubre en Estados Unidos, y contará con la presencia de tres producciones colombianas entre su programación oficial. La selección incluye el largometraje Barrio triste, del director Stillz (Matías Vásquez), y los cortometrajes 09/05/1982, de Jorge Caballero y Camilo Restrepo, y Ya se ven los tigres en la lluvia, dirigido por Óscar Ruiz Navia.

Entre las producciones seleccionadas se encuentra el largometraje Barrio triste, dirigido por Matías Vásquez (Stillz), artista y realizador estadounidense de origen colombiano. La película está ambientada en los márgenes de Medellín a finales de los años ochenta, donde un grupo de adolescentes se adueña de una cámara robada y empieza a registrar la vida del barrio: la cotidianidad entre la violencia, la esperanza y la imaginación.

El filme, coproducido entre Colombia y Estados Unidos, tuvo su estreno internacional en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia, y posteriormente participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El programa de cortometrajes del NYFF también incluye 09/05/1982, de los directores Jorge Caballero y Camilo Restrepo. A lo largo de sus once minutos, el corto reconstruye un hecho violento y confronta la forma en que los relatos oficiales moldean nuestra percepción del pasado. Esta pieza tuvo un estreno en Toronto, en la sección Wavelengths Shorts, y llega a Nueva York como parte del diálogo que el festival propone entre las formas narrativas y los archivos de la violencia.

Por su parte, Óscar Ruiz Navia presenta el cortometraje Ya se ven los tigres en la lluvia, construido a partir de material doméstico, grabaciones en video 8 y mensajes de voz, la obra narra un duelo personal que se transforma en una reflexión sobre el paso del tiempo, la creación y la memoria que se comparte. Ruiz Navia es conocido, además, por títulos como El vuelco del cangrejo y Los hongos.

Desde su creación en 1963, el festival se ha consolidado como uno de los espacios para la difusión de cine internacional en Estados Unidos. Organizado por el Film at Lincoln Center, el evento combina la obra de realizadores reconocidos con la de nuevas voces del cine mundial.