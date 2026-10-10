Turner, Caravaggio, Whistler y Renoir llegan a Cine Colombia entre octubre y febrero

A través de su franja de Cineco Alternativo, Cine Colombia traerá cuatro nuevas producciones dedicadas a figuras relevantes de la historia del arte, grabadas desde instituciones como la Galería Tate Britain y la National Gallery de Londres. De los paisajes británicos de J. M. W. Turner y John Constable al claroscuro de Caravaggio; de la modernidad desafiante de James McNeill Whistler a la celebración del amor y los vínculos humanos de Pierre-Auguste Renoir, la programación propone un recorrido por épocas, estilos y formas distintas de…

A través de su franja de Cineco Alternativo, Cine Colombia traerá cuatro nuevas producciones dedicadas a figuras relevantes de la historia del arte, grabadas desde instituciones como la Galería Tate Britain y la National Gallery de Londres. De los paisajes británicos de J. M. W. Turner y John Constable al claroscuro de Caravaggio; de la modernidad desafiante de James McNeill Whistler a la celebración del amor y los vínculos humanos de Pierre-Auguste Renoir, la programación propone un recorrido por épocas, estilos y formas distintas de comprender el mundo.

La temporada permitirá a los asistentes atravesar las salas de grandes museos, acercarse a las obras con un alto nivel de detalle y descubrir, de la mano de historiadores, curadores y expertos, las historias que existen detrás de algunas de las imágenes más reconocibles del arte occidental.

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El primer filme, "Turner & Constable, dos maneras de mirar la vida", propone una visita a la exposición de la Galería Tate Britain que celebra los 250 años del nacimiento de dos de los artistas que marcaron la pintura británica. El documental se presentará del 15 al 19 de octubre. En este se explora la manera en la que ambos artistas encontraron en el paisaje caminos completamente distintos. "Constable buscó en la naturaleza la tradición, la memoria y la precisión; Turner rompió las convenciones para convertir la luz, el color y la atmósfera en protagonistas de una pintura cada vez más emocional y libre. Una oposición que llegó a ser descrita como un encuentro entre “fuego y agua”. La cámara recorre sus pinturas, bocetos, cuadernos y objetos personales para acercar al público no solo a sus obras, sino también a la manera en que ambos entendieron el acto de pintar", se lee en un comunicado de prensa.

La temporada continuará con un largometraje sobre Caravaggio, el artista que se destacó por su uso del claroscuro. Con "Caravaggio: luz, sombra y una vida tan intensa como su obra", el público verá el resultado de cinco años de rodaje de una producción que recorrió los lugares que marcaron su vida —de Milán y Roma a Nápoles y Malta— y se acercó a un artista atravesado por el talento, la violencia, la intriga, el misterio y la belleza. "A través de primeros planos, recursos cinematográficos y la mirada de especialistas, el documental busca comprender por qué su obra todavía resulta tan poderosa", mencionó Cine Colombia. El filme se podrá ver del 29 de octubre al 2 de noviembre.

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El arte regresará a la pantalla grande en febrero de 2027 con un filme sobre James McNeill Whistler, a propósito de la primera gran retrospectiva dedicada al artista por la Galería Tate Britain en tres décadas. El artista fue contemporáneo de los impresionistas y admirado por figuras como Van Gogh y Manet. "Whistler desafió las rígidas convenciones de la sociedad victoriana en busca de una nueva idea de belleza. Su defensa del “arte por el arte” transformó la pintura de su tiempo y lo llevó incluso a pensar sus obras como composiciones musicales, con títulos como Arreglos, Armonías y Nocturnos. Este es un recorrido por la obra de un creador experimental, provocador y profundamente moderno." El filme se presentará del 4 al 8 de febrero de 2027.

Finalmente, la temporada cerrará como "Renoir & Love: pintar el amor, la amistad y la vida". Del 18 al 22 de febrero de 2027, la audiencia colombiana podrá sumergirse en la exposición organizada por la National Gallery de Londres junto con el Museo de Orsay y el Museo de Bellas Artes de Boston. "Renoir encontró en los vínculos humanos una fuente inagotable de inspiración. Parejas, amigos, familias, jardines iluminados por el sol y salones de baile aparecen en sus pinturas como escenas de intimidad, alegría y complicidad", afirmaron en el comunicado. La muestra reúne cerca de 40 obras de uno de los periodos más importantes de su trayectoria y permite contemplar cómo el artista convirtió momentos cotidianos en imágenes llenas de luz, movimiento y vida. Entre ellas se encuentra Bal du Moulin de la Galette (1876), una de las piezas esenciales de la colección del Museo de Orsay.

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