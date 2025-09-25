Ubeimar Ríos, de “Un poeta”, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Biarritz, en Francia

La película "Un poeta", de Simón Mesa Soto, fue galardonada en el Festival de Cannes. Foto: JUAN SARMIENTO / OCULTISMO

Durante la ceremonia de premiación del Festival de Cine Latinoaméricano de Biarritz, Ubeimar Ríos, quien interpretó a Óscar Restrepo en la película “Un poeta”, dirigida por Simón Mesa Soto, fue distinguido con el Premio de Actuación. Esta distinción se otorgó dentro de la competencia de largometrajes de ficción, donde compitieron filmes como La hija cóndor (Mejor Película), Bajo el mismo sol (Premio del Jurado) y Belén (Premio del Público), entre otros.

El festival francés, fundado en 1991, se ha consolidado como una de las plataformas más fuertes para el cine latinoamericano en Europa, no solo como vitrina de nuevas miradas cinematográficas, sino también como un espacio de encuentro cultural que incluye literatura, música y conferencias.

Recientemente, el largometraje de Mesa Soto llegó al Festival de Cine de San Sebastián y participó en Horizontes Latinos. En mayo, la película recibió el premio Un certain regard (Una cierta mirada) en el Festival de Cannes. Además de este galardón, ha sido recientemente premiada en el de Munich y recibió cuatro galardones en el de Lima: Premio APRECI a la Mejor Película, Premio del Jurado, Mejor Fotografía y Mejor Actor (Ubeimar Ríos).

Ubeimar Ríos es un actor natural y no ha tenido formación actoral. Sobre su elección para el largometraje, dijo a El Espectador: “Un sobrino de mi esposa tuvo la oportunidad de acercarse un poco al guion y él, al ser amigo de Simón, vio que ese personaje podía ser mío. Le comentó a Simón y me convencieron de presentar el casting. Además, me motivo que mi hija es actriz”. Con el tiempo, se olvidó de esto, hasta que lo llamaron de nuevo para realizar una segunda audición con el libreto final. El resto, como dicen, fue historia.

Próximamente, la película participará en el Festival de Cine de Chicago, que se realizará entre el 15 y el 26 de octubre. Luego, representará a Colombia en los Premios Goya y en los Premios Oscar.