Ulibro Bucaramanga 2025: programación completa del 24 de agosto

Ulibro se ha convertido también en una vitrina para destacar el talento local y regional de poetas, cuentistas, escritores y músicos.

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.

Es un evento gratuito que anualmente organiza una muestra editorial con la participación de los principales sellos editoriales y librerías del país. Además, su programación es apta para públicos de todas las edades, y cuenta con la participación de exponentes literarios nacionales e internacionales.

Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de la ciudad, brindando al público oportunidades de participar en experiencias culturales diversas y de interactuar con creadores de diferentes disciplinas.

A continuación, compartimos la programación del domingo 24 de agosto