Ulibro Bucaramanga 2025: programación completa del 24 de agosto

La Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro, es uno de los proyectos culturales más representativos del oriente colombiano. Desde sus inicios, ha respondido al propósito asumido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) de contribuir al desarrollo de la región a través de la divulgación de expresiones culturales y la promoción del hábito de la lectura.
Es un evento gratuito que anualmente organiza una muestra editorial con la participación de los principales sellos editoriales y librerías del país. Además, su programación es apta para públicos de todas las edades, y cuenta con la participación de exponentes literarios nacionales e internacionales.
Del 22 al 31 de agosto, la feria ofrecerá talleres, presentaciones de libros, conferencias, encuentros con autores, franjas de cine y música. Las actividades se desarrollarán en simultáneo en distintos espacios de la ciudad, brindando al público oportunidades de participar en experiencias culturales diversas y de interactuar con creadores de diferentes disciplinas.
A continuación, compartimos la programación del domingo 24 de agosto
- 9:30 a.m. – Taller de escucha activa con Árbol yoga
- 9:30 a.m. – Sesión de mindfulness y meditación con Mente Aprende
- 11:00 a.m. – Encuentro con la autora Ita María: «La suma de todos los afectos»
- 11:00 a.m. – Encuentro con autora: «Metamorfosis: historias de amor y aprendizaje»
- 11:00 a.m. – Presentación del libro: «Cuentos de Cuarta…» (autor independiente)
- 12:30 p.m. – Momentos Sonoros: Guane Candé
- 2:00 p.m. – Voces que resuenan: diálogos sobre género y justicia
- 2:00 p.m. – Narraciones del mundo: “Feminine Singular” y “0911 Warschauer Str” (franja de cine)
- 2:00 p.m. – Encuentro con autor: «Mil y más pueblos: La odisea del tinieblo rezandero»
- 2:00 p.m. – Encuentro de gastronomía: «Sancocho de mico»
- 2:00 p.m. – Presentación del libro: «Cuentamientos» (autor independiente)
- 3:30 p.m. – El gallo de oro: Teatro colombiano – Los Animistas
- 3:30 p.m. – Encuentro con autor: «Los caminos del migrante: entre el desarraigo y el renacimiento»
- 3:30 p.m. – Batallas de Freestyle
- 3:30 p.m. – Conversatorio: «Proyecto Vericuetos: dos años de experiencia, reflexiones sobre el proceso»
- 3:30 p.m. – Francisco el hombre: fútbol, sociedad y liderazgo
- 4:00 p.m. – Narraciones del mundo: Miniserie de ficción “Proyecto final” (franja de cine)
- 5:00 p.m. – La escena del cómic en Bucaramanga
- 5:00 p.m. – Encuentro con autora: «Desbloquea tu modo creativo»
- 5:00 p.m. – Presentación del libro: «Esa guerra…» (autor independiente)
- 5:30 p.m. – Parada Nacional de Improvisación Teatral
- 6:30 p.m. – Presentación del libro: «Cuentos para despertar»
- 6:30 p.m. – Caribbean New Style
- 6:30 p.m. – Presentación del libro: » Tres décadas flotando a la deriva»
- 6:30 p.m. – Encuentro con autor: «Un pájaro ya muerto»
- 6:30 p.m. – Momentos Sonoros: Natural Family Crew