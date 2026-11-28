El Festival Internacional de Cine de Cartagena realizará su edición 66 del 6 al 11 de abril de 2027. El festival actualmente tiene abiertas sus postulaciones para las 10 categorías que premiará y Work In Progress. Hasta el 29 de noviembre a las 11:59 p. m. estarán abiertas las postulaciones para participar en el FICCI. Según informaron, hay una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios que se distribuirá entre sus competencias, categorías y Work In Progress. Cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia,…

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena realizará su edición 66 del 6 al 11 de abril de 2027. El festival actualmente tiene abiertas sus postulaciones para las 10 categorías que premiará y Work In Progress. Hasta el 29 de noviembre a las 11:59 p. m. estarán abiertas las postulaciones para participar en el FICCI. Según informaron, hay una bolsa global de hasta USD 100.000 en premios que se distribuirá entre sus competencias, categorías y Work In Progress. Cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo podrán postular sus películas a través de Festhome para participar en el festival de cine más antiguo de América Latina.

"Estamos a pocos días de cerrar una convocatoria que nos permitirá descubrir las películas y las miradas que darán forma al FICCI 66. Queremos hacer una invitación especial a quienes todavía no han postulado sus obras. Ser seleccionado por el Festival representa una oportunidad para llegar a nuevos públicos, establecer relaciones con profesionales de la industria y ampliar las posibilidades de circulación de una película. Queremos conocer esas historias que están surgiendo en Colombia, Iberoamérica y el mundo", afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Además de la convocatoria, el festival informó que cuatro de sus categorías se mantienen sin costo de inscripción para personas de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia que quieran postular sus obras. Estas son: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia – Cortometraje.

"Para acceder a este beneficio, los realizadores deberán tener su cuenta de Festhome registrada con nacionalidad o residencia colombiana, subir su película a Vimeo y enlazarla directamente en la postulación. El beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de códigos de descuento", informaron.

Las películas seleccionadas tendrán acceso a espacios de exhibición y encuentro con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, coproductores, prensa y otros profesionales del sector, además de la programación académica y de industria del Festival.

Las categorías oficiales se dividirán en: Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica y Competencia Cine en los Barrios; Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. Por su parte, Work in Progress estará destinado a proyectos colombianos e iberoamericanos que se encuentren en una etapa avanzada de edición.

"Durante los próximos meses vamos a encontrarnos con películas que probablemente nos obliguen a revisar nuestras propias certezas sobre el cine y sobre el mundo que habitamos. Ese descubrimiento es esencial para el FICCI: construir una programación que no parta de respuestas predeterminadas, sino de lo que las propias películas sean capaces de proponernos”, afirmó Ansgar Vogt, director artístico del FICCI.

El festival fue creado en 1959 por el empresario Víctor Nieto, con el objetivo de prestar servicios culturales, comunicacionales y técnicos en el campo cinematográfico y las artes audiovisuales.​ Es considerado el festival de cine más antiguo de Latinoamérica. A lo largo de su historia se han proyectado más de 5,000 películas.

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