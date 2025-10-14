Así puede postular su cortometraje infantil a la convocatoria del CNACC

En la convocatoria pueden participar cortometrajes de ficción, documental, animación, experimental o híbridos, con duración de 7 a 25 minutos. Foto: Proimágenes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) abrió su convocatoria para seleccionar seis cortometrajes colombianos dirigidos a audiencias infantiles y juveniles. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de octubre.

El proyecto busca seleccionar cortometrajes colombianos que formarán parte de una colección nacional. Estas obras serán exhibidas en espacios culturales y académicos del país durante 2026 y 2027. Para cada cortometraje seleccionado se desarrollará una guía pedagógica con herramientas y sugerencias para acompañar los procesos de exhibición y facilitar la mediación con la audiencia.

Quiénes pueden participar

Podrán participar personas naturales o jurídicas colombianas productoras de cortometrajes terminados para audiencias infantiles y juveniles. Los cortometrajes deben contar con Certificado del Reconocimiento de Producto Cinematográfico Nacional emitido por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Las obras deben tener una duración de 7 a 25 minutos, incluyendo créditos, y presentarse en su idioma original. En caso de que no estén habladas en español, deben incluir subtítulos en este idioma. Se aceptan todos los géneros cinematográficos: ficción, documental, animación, experimental o híbridos, siempre que estén dirigidos al público infantil o juvenil.

Proceso y criterios de selección

Un comité de tres profesionales del sector audiovisual colombiano evaluará los cortometrajes con base en la calidad de la obra, originalidad, coherencia narrativa y pertinencia para su público objetivo. Solo se seleccionarán un máximo de seis cortometrajes.

Los participantes no podrán ser miembros del CNACC, empleados de Proimágenes ni personas vinculadas al comité de evaluación, ni familiares en grados de consanguinidad o civil.

Para postularse, el PDF requerido deberá incluir:

Datos de los productores y derechos patrimoniales sobre la obra

Certificados de registro y reconocimiento del cortometraje

Ficha técnica y artística completa

Tráiler, afiche y cinco imágenes ( stills ) del cortometraje

Enlace para visualización en Vimeo o YouTube, con subtítulos en español si corresponde

No se aceptarán postulaciones incompletas ni enviadas por agencias de distribución. Además, todos los cortometrajes deben cumplir los requisitos legales y de propiedad intelectual.

Fechas importantes de la convocatoria

Cierre de postulaciones: 17 de octubre de 2025, a las 4:00 p. m. (hora colombiana)

Notificación de resultados: 14 de noviembre de 2025

Los productores interesados deberán enviar su postulación en un solo documento PDF al correo subdireccionformacion@proimagenescolombia.com cumpliendo con todos los requisitos. Para más información sobre la convocatoria, puede consultar la página oficial de Proimágenes Colombia, en donde encontrará las bases completas, cronogramas y requisitos para la postulación de cortometrajes infantiles.