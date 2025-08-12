“Los jóvenes se han olvidado de sonidos que eran muy sabrosos”

El artista conocido como “El Pepo Show” recibirá su primer disco de oro por la canción “Arrebatao”. Foto: Cortesía El Pepo Show

¿De dónde viene El Pepo Show?

De uno de los barrios marginales de Cartagena, del Olaya Herrera. De una familia muy humilde, pero muy trabajadora, en la que se nos inculcó la disciplina. Y también vengo del deporte, de ser beisbolista. Representé a Colombia dos veces en Estados Unidos jugando béisbol a los 14 y 15 años. El deporte enseña disciplina. Eso es el Pepo.

Pero también viene del humor…

Sí, tuve un tiempo, aproximadamente unos siete años, creando contenido para redes sociales. Cuando obtuvimos una cierta cantidad de seguidores empecé a mostrar lo que en realidad me gusta, que es la música. En realidad, El Pepo Show viene de ahí, de videos de humor. Estaba haciendo un personaje de un entrevistador y un muchachito de barrio, y buscando el nombre utilicé “el pepo” porque era una palabra muy popular en los barrios. Se les decía a los loquitos “Hey, ¿qué tal Pepo?”. Así le puse al personaje y después, cuando me volví conocido en la creación de contenido, no pude cambiarme el nombre, así que quedé como El Pepo.

¿Cuál fue su primer contacto con la música?

En Cartagena se vive la música. De niños nuestros padres nos ponían sonidos de África, suku, champeta. De ahí empezó el gusto por la música. En Cartagena también utilizamos los picós, lo que mundialmente se les llama “soundsystem”. Mi hermano mayor es un amante de los picós y se la pasa armándolos y desarmandólos. Al ver que los picós compraban canciones exclusivas, me dije: “Voy a empezar a crear canciones para que mi hermano no las esté comprando”. Ahí empezamos a explorar el tema de producción musical y le fui cogiendo amor hasta lo que hoy en día estamos viviendo.

¿Cómo escoge las canciones que serán luego la base de sus mezclas, como “Burundanga” o “Barranquillero arrebatao”?

En la actualidad los jóvenes se han olvidado de todos esos sonidos de antes, que son muy sabrosos. Tú escuchas una canción de hace 90 años y sigue siendo sabrosa. Trato de traer esos sonidos que hemos olvidado, que los jóvenes ya no buscan. Ahora todos escuchan trap, reggaeton. No tengo nada en contra de esos géneros, pero siento que hemos perdido la identidad y el sabor de lo latino.

La semana pasada hizo su primer concierto en el Antillaansen Feesteen de Bélgica. ¿Cuáles eran sus expectativas?

Mi expectativa era hacer un show para gozar, en el que todo el mundo brincara y sintiera la mezcla de los sonidos latinos. Creo que logramos el objetivo. Todo el mundo gozó y brincó, a pesar de que no todos conocían mi música.

Primera vez que toca sus canciones con una banda en vivo, sin pistas. ¿Qué tal la experiencia?

Fue un reto, porque nosotros normalmente dejamos en las pistas algunos coros, algunos apoyos y esta vez fue sin nada, sin unas vocecitas que me recordaran “aquí va esta parte”. Pero estábamos listos para el reto. Fue una banda además compuesta por músicos de varias nacionalidades.

¿Piensa que eso le aportó musicalmente?

Sí, porque cada uno trajo un sabor diferente. Tuvimos un bajista de Perú, un pianista de Cali, otro de Venezuela, percusiones de Cartagena y de Francia. Tuvimos muchas culturas, y todos le aportaron demasiado a este proyecto, su vibra, su alegría. Puedo decir que los músicos tenían más compromiso con el show que yo.

¿Cuáles son sus planes en el mundo de la música?

Sueño con darle estabilidad a mi familia, que viva de mi música. Llevar mucha alegría por todo el mundo, llevar sabor latino y nuestra jocosidad costeña.

¿Con quién le gustaría hacer una próxima colaboración?

A mí me encantaría grabar con Gente de Zona, siento que vamos en la misma línea. También me gustaría hacer una canción con Omega y Elvis Crespo.

¿Cómo es su proceso creativo?

Escucho muchas “playlist” de todos los países. Como digo: “Me pongo a escuchar mi música rara”. Todas esas listas, de tanto escucharlas, me van trayendo ideas y las grabo en notas de voz. Cuando estoy tranquilo, normalmente en la madrugada, las escucho y empiezo a hacer el instrumental. Luego procedo a hacer la letra y la tengo ahí por un tiempo. Y voy escuchándola. No es que la haga enseguida. La voy perfeccionando hasta tener el producto final.

¿Cómo logró que su música llegara a Europa?

Traté de utilizar sonidos que gustan en todas partes del mundo, como la salsa. Al utilizar mezclas de salsa o ritmos como el dembow, que ya son mundiales, y agregarle un poco de champeta, ese “golpeao” de nosotros costeño, fue que mi canción logró ser full internacional.

¿Cómo se sintió recibir su primer Disco de Oro por la canción “Arrebatao”?

Me siento muy orgulloso y, a la vez, no dejo de sorprenderme porque era un objetivo que tenía. Soy una persona que se traza metas, y me siento contento porque esa es la canción que me ha llevado a ser conocido en la industria de la música.