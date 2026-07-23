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Un documental de más de cinco horas contará la vida y obra de Jorge Luis Borges

El director Mariano Llinás presentará esta cinta sobre el escritor argentino en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

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Redacción Cultura
23 de julio de 2026 - 02:51 p. m.
Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges
Foto: Bettmann Archive - Bettmann
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Borges fue un hombre de infinitas facetas. Fue ensayista, poeta, escritor de cuentos, crítico y, sobre todo, lector. Además de su extensa obra, en la que nunca se incluyó una novela por su filosofía de que los formatos cortos eran los que realmente reflejaban la potencia de la literatura, fue también conferencista y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional de Argentina.

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Fue por este último cargo, y la inminencia de la ceguera que le impediría (en parte) continuar con su pasión por la lectura, que escribió el “Poema de los dones”, uno de sus versos más reconocidos.

“Nadie rebaje a lágrima o reproche

esta declaración de la maestría

de Dios, que con magnífica ironía

me dio a la vez los libros y la noche”.

Es por piezas como esta, al igual que por libros como “Ficciones” o “El Aleph” que Borges se convirtió en una figura insoslayable de la literatura. Y ahora, cuarenta años después de su muerte, el director argentino Mariano Llinás presentará uno de los más extensos homenajes que se le han hecho, en el que integrará todos esas facetas de su vida y muchas más.

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En la próxima edición del Festival Internacional del Cine de Venecia, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre de 2026, Llinás presentará “Biografía de Jorge Luis Borges”, una cinta de 330 minutos de duración (cinco horas y media) en la que recorrerá la vida de Borges, este y el otro.

“Decir que es una biografía se queda corto. Se trata de una cinta repleta de citas ‘borgesianas’, literarias, geográficas y cinematográficas. Una película absolutamente apasionante”, destacó Alberto Barbera, director de la Mostra.

Esta película convivirá con otros momentos importantes del festival, como la entrega de Leones de Oro honoríficos a George Clooney y a Ellen Burstyn. Así, la literatura y el cine latinoamericano dejarán una marca en uno de los eventos más importantes de la industria audiovisual a nivel global.

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Por Redacción Cultura

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