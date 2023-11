Un Mundial utópico… (Fútbol paradójico)

Era un Mundial de fútbol en 2050, en plena celebración de los 100 años del “Maracanazo”. Foto: Cortesía

En el partido Nacional-Melgar, por Copa Libertadores de América, jugado el 24 de mayo de 2023, hubo un dato curioso que no se puede pasar por alto: impartieron justicia tres mujeres y a la central no le tembló la mano para expulsar a Solís, jugador de Nacional, por “hacer tiempo”. Las tres mujeres se llaman Edina Alves, Neuza Back y Leila Moreira, de Brasil.

Solís aprendió que dos amarillas representan una roja y que “hacer tiempo” es una bella expresión poética porque los seres humanos tenemos la idea de “hacer dinero”, pero hacer tiempo únicamente pasa en el fútbol como metáfora de acelerar el reloj para que el partido termine ligero y sin disputa. Lo curioso es que en esta jugada se “perdieron” cinco minutos, que, a la postre, se añadieron. Estas imágenes se me quedaron grabadas porque imaginé, soñé o utopicé un partido de fútbol en el que Edina Alves permitió el cambio de Dorlan Pabón por Linda Caicedo.

Era un Mundial de fútbol en 2050, en plena celebración de los 100 años del “Maracanazo”. Dorlan Pabón se quitó la franja de Capitán y se la puso a Linda Caicedo. Colombia le ganaba a la selección de España 2 1 y faltaban 25 minutos cuando hicieron el cambio. A falta de cinco minutos para terminar el partido, Alexia Putellas, quien fuera Balón de Oro en 2021 y 2022, le dio paso a David Villa, quien se encargó de igualar el marcador y hubo definición desde los 12 pasos.

En el arco de Colombia tapaba Paula Forero y en el de España estaba Iker Casillas. Por nuestro país cobraron Emilio Aristizábal, quien convirtió; Yorelí Rincón convirtió; Andrés Ricaurte erró; Tatiana Ariza la tiró lejos y Tomás Ángel convirtió. Por la celebración de los 100 años del “Maracanazo” la sede mundialista fue asignada a Brasil y a Uruguay. Los penaltis se cobraban así: primero Colombia con sus cinco tiros y, posteriormente, España. En la selección española cobraron Irene Guerrero y tapó Paula Forero; cobró Xavi y la metió al fondo; le siguió Fiamma Benítez y convirtió; cobró Iniesta y erró su cobró.

Por último, le tocaba el turno a Iker Casillas y empató la serie 3 3. Los cobros siguieron hasta el día siguiente y los asistentes al estadio tuvieron que cobrar para desempatar, pero nada de nada, entonces la FIFA decidió que ambas selecciones fueran declaradas Campeonas del Mundo por primera vez en la historia de los 29 Mundiales disputados hasta esta fecha.

Recuerden, es preciso, que en el 2046 se suspendió el Mundial por la caída de internet durante ese año en todo el mundo: segunda hecatombe orbital en menos de cinco años porque la primera no fue tan grave como esta: se acabó el agua. Recuerden, además, que la FIFA tiene un mundial interplanetario y que, desde 2038 las selecciones mundialistas están conformadas por hombres y mujeres. En este instante sentí que me llamaban: “¡Mijo, mijo, levántese que es hora de ir al trabajo y deje de estar pensando tantas bobadas!”. La literatura otorga licencias que la razón no.