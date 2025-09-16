“Un poeta” representará a Colombia en los Premios Óscar y Goya 2026, tras éxito en Cannes

"Un poeta" se estrenó el pasad0 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones

La película de Simón Mesa Soto representará a Colombia en los Premios Óscar y Premios Goya en 2026. Así lo anunció hoy la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El filme protagonizado por Ubeimar Ríos concursará en la categoría de Mejor película extranjera en ambas ceremonias.

El largometraje de Mesa ha recorrido varios festivales llevándose aplausos y aclamaciones por parte de diferentes públicos. Cuando estrenó en el Festival de Cannes, en mayo, recibió el premio Un certain regard (Una cierta mirada), el segundo más importante del festival.

Desde su estreno en Colombia, el pasado 28 de agosto, “Un poeta” ha superado los 120 mil espectadores en el país. Con el anuncio, la película intentará llegar a la competencia en la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, y a la 40ª edición de los Premios Goya, programada para el 28 de febrero de 2026 en Barcelona.

“Nuestra mayor alegría es que el público colombiano ha abrazado la película, y eso nos llena de emoción (...) Ahora, recibir la noticia de que UN POETA representará a Colombia en los Premios Oscar y los Premios Goya es un reto enorme que nos ilusiona profundamente. Nos llena de felicidad y marca el inicio de un camino largo en busca de la nominación, que sería el cierre perfecto para este año tan especial que hemos vivido y un honor inmenso para todos nosotros”, aseguró Simón Mesa Soto, director de la película.

“Un poeta” se enfrentó a largometrajes como "Adiós al amigo" de Iván David Gaona, "Alma del desiert” ode Mónica Taboada - Tapia y "Mi Bestia" de Camila Beltrán, entre otras, antes de ser seleccionada.