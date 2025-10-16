Una cabeza de Ife del Reino de Benín se subastará en Bogotá, entre otras piezas

Se subastará una cabeza de Ife del Reino de Benín, nunca antes vista en subasta en Colombia y traída de África, y del Medio Oriente habrá una selección de alfombras persas y una mesa marroquí de bronce repujado. Foto: Bogotá Auctions

Subasta de artes decorativas y diseño

Bogotá Auctions, primera casa de subastas del país, llevará a cabo este jueves 16 de octubre, a las ocho de la noche, una subasta de 137 piezas de artes decorativas y diseño. La exposición previa, abierta al público y con entrada gratuita, se encuentra en la sede de la entidad, en la calle 70 #10A–59, en Bogotá. El horario de visita es de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

La jornada reúne piezas provenientes de Asia, África, Europa y América. El público podrá observar mobiliario, luminarias, cerámicas, textiles y objetos de orfebrería elaborados por diseñadores y artesanos de distintas épocas. El catálogo completo está disponible en la página web de Bogotá Auctions y en la plataforma Issuu.

De acuerdo con los organizadores, la subasta busca rendir homenaje a las artes decorativas y al diseño, entendidos como disciplinas que integran técnica, utilidad y creación artística. La iniciativa tiene como propósito acercar estas manifestaciones al público, promover el coleccionismo responsable y ofrecer un espacio de participación cultural en la ciudad.

Piezas destacadas de Asia y África

Entre los lotes más representativos figura una armadura samurái con katana del periodo Edo, procedente de Japón. Su estado de conservación y su valor histórico la convierten en una de las piezas centrales de la jornada. A ella se suman una tetera coreana y una sopera de porcelana china, que integran un conjunto de arte asiático con objetos de distintas procedencias del continente.

Desde África, se subastará una cabeza de Ife del antiguo Reino de Benín, nunca antes ofrecida en Colombia. También se exhiben alfombras persas y una mesa marroquí de bronce repujado, representativas del arte decorativo del Medio Oriente.

Según Carla Sigismund, directora del departamento de artes decorativas y diseño de Bogotá Auctions, los criterios de selección incluyeron el valor histórico, la técnica y la representatividad cultural de cada obra.

Aportes de Europa y América

La sección europea incluye íconos rusos religiosos, cerámicas de la firma inglesa Royal Doulton y luminarias italianas de las casas Artemide y Kartell. También se presentan un biombo Art Déco y un bronce Art Nouveau del escultor francés Henry Louis Levasseur.

Charlotte Pieri, directora general de Bogotá Auctions, señaló que estas piezas ilustran la evolución del diseño y la manufactura en Europa, desde la tradición artesanal hasta la producción moderna.

América participa con obras de Estados Unidos, México, Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia. Entre las piezas figuran muebles de los años cincuenta y sesenta —como una consola de mármol y cristal—, un exvoto mexicano sobre lámina de latón de 1921, lámparas uruguayas vintage, candeleros argentinos y tallas religiosas de la escuela quiteña del siglo XVIII.

Presencia colombiana en la subasta

Colombia estará representada por el diseñador Alejandro Cabo, cuyas piezas se inscriben en la línea brutalista. Su trabajo incluye un sofá, una lámpara, una poltrona y una mesa-bar. También se ofrecerán objetos de William Piedrahíta, el tapete Lápices de la artista Beatriz Amaral, muebles coloniales y una caja con enchape de coco que cierra la jornada de venta.

Según Pieri, la presencia de diseñadores nacionales permite visibilizar la diversidad del diseño colombiano y su aporte a la escena regional. La subasta busca resaltar el diálogo entre lo artesanal y lo contemporáneo en la producción nacional.

Exposición abierta y participación en línea

La exposición está abierta al público antes de la subasta, con el fin de que los visitantes puedan observar las piezas, conocer su contexto técnico e histórico y valorar su factura. No se requiere inscripción previa.

La participación en la subasta podrá realizarse de forma presencial o virtual. Desde cualquier lugar de Colombia o del exterior será posible registrarse y hacer ofertas a través de la plataforma digital de Bogotá Auctions. El evento será transmitido en tiempo real.

La programación hace parte del calendario cultural de la casa, que organiza exhibiciones temáticas de arte moderno, contemporáneo y decorativo. En esta ocasión, la actividad busca resaltar la relevancia de las artes aplicadas en la vida cotidiana y su relación con los oficios manuales.

Alejandro Cabo, figura del diseño colombiano

Uno de los nombres destacados en esta edición es el del artista y diseñador colombiano Alejandro Cabo. Su trayectoria abarca la pintura, la cerámica, el dibujo y la creación de mobiliario. En su obra exploró temas como el antimilitarismo, la diversidad natural, la memoria precolombina y las estructuras de poder.

Los trabajos seleccionados para esta subasta permiten una lectura de su producción desde el diseño funcional. Bogotá Auctions destacó que su presencia contribuye a visibilizar la creación colombiana dentro del panorama del arte utilitario y el diseño contemporáneo.

Información general

La exposición permanecerá abierta hasta el día de la subasta, jueves 16 de octubre. La cita con la puja será a las ocho de la noche, en modalidad presencial y virtual.

Los interesados pueden visitar la muestra sin costo, recorrer las piezas y obtener información detallada sobre cada lote.