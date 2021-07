Una exposición que relata la crisis migratoria mundial, en el Museo Nacional

La exposición Juntos Aparte da cuenta de la transformación que se ha dado en los últimos años en el modelo fronterizo colombo-venezolano, mediante las obras de artistas de la región e internacionales que han abordado este contexto migratorio. Esta edición también reúne las obras expuestas en las muestras de Juntos Aparte de 2017 y 2019.

La exhibición cuenta con dos partes. En la primera, la memoria y el presente se entrecruzan, recorriendo el tiempo cíclico del vínculo binacional como un presente continuo que se manifiesta en la frontera. Además, la exposición cuenta con una intervención al exterior del Museo Nacional, realizada por el colectivo español PSJM, que expone la historia de las migraciones entre Venezuela y Colombia desde la década de 1970.

Le sugerimos leer sobre esta edición de la Bienalsur

La segunda parte amplía el rango de análisis e inscribe el contexto colombo-venezolano a nivel global, abordando las nociones de frontera y movilidad, desde conceptos humanísticos, geopolíticos y económicos, sobre la representación de los medios de comunicación, el arte y problemáticas como la xenofobia, el racismo e incluso las estructuras de los Estados nación.

Esta muestra se expone en simultáneo con Primera y última. Dos cartas para Colombia 1821-1991, en la que se aborda la Constitución de Cúcuta como un núcleo fundacional y del modelo republicano de la Gran Colombia, conformada por los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. De esta forma, se busca ampliar los horizontes críticos en torno a las ideas de migración y frontera, desde miradas artísticas e históricas.

Le sugerimos leer Los hombres, ciudadanos y acuerdos de las constituciones de 1821 y 1991

Juntos Aparte - Encuentro Internacional de Arte, Pensamiento y Fronteras en Cúcuta, presenta además una propuesta integral de desarrollo para la frontera colombo-venezolana mediante el arte, con un énfasis en la diversidad cultural, la paz y el desarrollo sostenible. En este proyecto, que tuvo su primera muestra en 2017, han participado más de cien artistas y pensadores de más de treinta países.

El curador de Juntos Aparte es Alex Brahim, director de la Fundación El Pilar, órgano gestor del proyecto. Los artistas nacionales e internacionales que participarán son: Adrián Preciado (VE), Alexandra Morelli (CO), Amparo Cárdenas (CO), Ana Montenegro (CO), Andrés Duplat (CO), Andrés Moreno Hoffmann (CO), Angie Jácome (CO), Antonio Caro (CO), Avelino Sala (ES), Betsabée Romero (MX), Carmen Ludene (VE), Dan Perjovschi (RU), Daniel Arévalo (CO), Daniela Ortiz (PE), Diana Villamizar (VE), Gabriel Castillo (CO), Glenda León (CU), Jaime Martínez “Pekoz” (CO), Juan Carvajal Franklin (CO), Juan Pablo Echeverri (CO), Lester Rodríguez (HO), Luis Miguel Brahim (CO), Marcelo Brodsky (AR), Mauricio Sánchez (CO), MO Colectivo (CO), Noemí Vega (CO), Núria Güell (ES), Oscar Iván Roque (CO), PSJM (ES), Richard Moncada (VE), Samir Quintero (CO), Santiago Vélez (CO), Sergio Durán “Bayo” (CO), Slavs and Tatars (PO/IN), Wilmer Useche (CO) y Yosman Botero (CO).