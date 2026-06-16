Unesco condena daños a la Catedral de la Dormición durante un ataque ruso a Ucrania

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski (d) durante su visita este lunes a la a la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev después de que un ataque ruso causara un incendio en el techo que ha destruido varias de sus cúpulas inferiores. Foto: EFE - .

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La Unesco condenó el ataque perpetrado durante el fin de semana por Rusia contra Kiev en el que se han producido, según las primeras informaciones, daños significativos en el interior y exterior de la catedral de la Dormición, declarada patrimonio universal por esta agencia de la ONU.

En el ataque “también se vieron afectadas supuestamente las estructuras históricas adyacentes, entre ellas, algunos elementos del complejo defensivo de la Lavra y la Torre de Iván Kushnik”, detalló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

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La Unesco condenó las ofensivas “contra bienes culturales, instituciones educativas, estudiantes, personal docente y profesionales de los medios de comunicación protegidos por el derecho internacional”, porque “privan a las comunidades” de derechos que son “esenciales para la recuperación y la cohesión social”.

La agencia con sede en París manifestó al gobierno ucraniano estar “preparada para prestar apoyo a las autoridades competentes para evaluar los daños sufridos por las instituciones culturales y educativas e identificar las medidas urgentes que correspondan a su mandato”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho sobre este ataque a la catedral de la Dormición —que forma parte del conjunto arquitectónico del monasterio de las Cuevas, cuyos orígenes se remontan al siglo XI— que es “uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

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