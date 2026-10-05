UNESCO destinará USD 60.000 al patrimonio cultural colombiano afectado por el terremoto

El Minsiterio de las Culturas anunció hoy que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ofreció a Colombia una asistencia financiera por USD 60. 069, proveniente de su Fondo de Emergencia para el Patrimonio, para dar respuesta a la emergencia producida por el terremoto del pasado 10 de agosto sobre el patrimonio cultural colombiano.

“Esta confirmación oficial por parte de la UNESCO representa un avance fundamental para la atención del patrimonio cultural afectado por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Este resultado es fruto de la articulación estratégica entre el Ministerio de Cultura, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Colombia y las directivas de la UNESCO, tras la reunión de alto nivel sostenida con el Subdirector General de Cultura de ese organismo internacional, Nayef Al-Fayez, el pasado 17 de septiembre ”, afirmó la ministra Paola Holguín.

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En un comunicado emitido por la cartera cultural, afirmaron que la UNESCO "destacó el trabajo riguroso de los equipos técnicos del Ministerio para diagnosticar rápidamente las afectaciones y estructurar los requerimientos prioritarios en los territorios afectados por el sismo".

La intervención por parte del organismo internacional se llevará a cabo entre ocubre y diciembre de 2026. El especialista del Programa de Cultura de la Oficina Regional de la UNESCO, Enrique López Hurtado, liderará una misión oficial en Bogotá hasta el 10 de octubre. En esta se brindará acompañamiento técnico directo al Ministerio y se trabajará en la formulación de postulaciones a otros mecanismos complementarios de asistencia financiera de la UNESCO. Esto se hace con el objetivo de responder también a las necesidades en cuanto a evaluación de daños, pérdidas y necesidades, protección de emergencia, recuperación del patrimonio cultural, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

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